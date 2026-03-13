Иран выступил против допуска внерегиональных сил в Омурзский пролив

Tекст: Дарья Григоренко

Джалали, комментируя инициативу президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Джалали, подобная миссия может быть рассмотрена только после завершения наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

«Мы выступаем против прихода внерегиональных сил в регион, они лишь осложняют региональные вопросы и ничего другого не делают», – подчеркнул посол. Он добавил, что нынешние боевые действия на Ближнем Востоке нельзя назвать региональной войной, так как их спровоцировали внешние силы.

Джалали отметил, что присутствие иностранных военных только усугубляет ситуацию и мешает стабильности в регионе. Иран считает, что страны Ближнего Востока способны самостоятельно обеспечивать безопасность Ормузского пролива.

Макрон ранее заявил о готовности Парижа выступить с инициативой создания международной коалиции для защиты судоходства на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что планы по началу сопровождения танкеров через Ормузский пролив ВМС США могут реализовать к концу месяца, несмотря на продолжающиеся атаки Ирана на суда.