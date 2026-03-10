Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.3 комментария
АТОР: Конфликт на Ближнем Востоке заблокировал тысячи россиян в Таиланде
Порядка 10 тыс. путешественников из России вынужденно остаются на таиландских курортах из-за сложной ситуации с авиасообщением через ближневосточный регион, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В Таиланде могут быть до 10 тыс. российских туристов, как организованных, так и самостоятельных, с обратными билетами через ближневосточные хабы, указали в АТОР, передает RT.
Путешественникам, которые приобретали путевки через агентства, компании продлевают проживание в гостиницах до момента вылета. Специалисты также занимаются подбором альтернативных маршрутов для возвращения, включая стыковки в Китае и Узбекистане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда приняли решение не взимать штрафы с иностранных туристов за просроченные визы из-за отмены рейсов. Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила количество застрявших в странах Азии и Африки россиян в несколько тысяч человек.