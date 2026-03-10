Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.3 комментария
Неизвестный попытался поджечь стройплощадку у резиденции канцлера ФРГ
В Берлине злоумышленник повредил ограждение и кабель у строительной площадки рядом с резиденцией канцлера, после чего скрылся на электросамокате.
Неизвестный попытался поджечь ограждение строительной площадки, расположенной у Ведомства федерального канцлера Германии, передает ТАСС.
По данным берлинской полиции, инцидент произошел еще 8 марта поздно вечером.
В результате поджога были повреждены один из кабелей и часть ограждения. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.
Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога и нанесения вреда имуществу. Преступник скрылся с места происшествия на электросамокате, его разыскивают.
Сейчас на территории ведомства канцлера продолжается строительство – идет расширение резиденции главы правительства Германии. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее при нападении с ножом недалеко от резиденции канцлера Олафа Шольца пострадали четыре человека.