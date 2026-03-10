Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.3 комментария
Александр Ревва опроверг продажу элитной недвижимости за рубежом
Певец Алекандр Ревва заявил, что не собирается продавать особняк стоимостью более 1 млн евро на Кипре.
Сведения о сделке с зарубежным жильем являются вымыслом, заявил Ревва «Газете.Ru».
Шоумен подчеркнул, что во время заграничных поездок предпочитает останавливаться исключительно в гостиничных номерах.
«Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле», – приводят журналисты слова певца.
Ранее в социальных сетях появились данные, что комик якобы выставил на продажу двухэтажный дом в престижном районе Пиргос близ Лимассола, пишет Ura.ru.
За объект площадью 500 квадратных метров продавцы просили 1,2 млн евро.
Сообщалось, что на участке в 4 тыс. квадратных метров расположены бассейн, сад и гостевой домик. В самом здании, находящемся в 800 метрах от морского побережья, обустроены четыре спальни с террасами.
В 2025 году Ревва получил российское гражданство. Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил проверить законность выдачи паспорта артисту.