Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.2 комментария
В России призвали проверить гражданство юмориста Реввы
Бородин предложил проверить законность паспорта Реввы и наличие второго
Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой проверить российского комика Александра Ревву на предмет законности получения гражданства.
Бородин предложил проверить юмориста Александра Ревву на предмет законности получения российского гражданства, передает «Абзац».
По его словам, вопросы вызывает не только сам факт выдачи паспорта, но и предполагаемая дружба комика с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также возможное наличие у Реввы второго паспорта.
Бородин заявил: «Для меня он самый настоящий тихушник, который получил российское гражданство. Могу предположить, что паспорт он получил через каких-то знакомых. За все время спецоперации мы не увидели его собственного отношения к происходящему, поэтому хочу задать ему этот вопрос и услышать, что он скажет».
Эксперт отметил, что, по его уверенности, у Реввы есть второе гражданство, а члены его семьи могут проживать за рубежом. По мнению Бородина, российские артисты должны поддерживать страну в непростое время, а получение паспорта не обязательно свидетельствует о лояльности. Он добавил, что сегодня будет подано официальное обращение с просьбой проверить Ревву на законность получения гражданства и наличие украинских документов.
Кроме того, Бородин напомнил, что семья Реввы рассказывала о многолетнем отсутствии финансовой поддержки со стороны артиста, а также о том, что он не оказывал помощь Донбассу. По словам чиновника, все заработанные в России средства комик тратил на отдых за границей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Ревва получил российское гражданство согласно данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Ревва родился в Донецке в 1974 году.