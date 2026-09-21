Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
В ДТП с автобусом в Самарской области пострадали восемь человек
В Самарской области перевернулся рейсовый автобус, в результате чего пострадали восемь пассажиров, погибших нет, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Авария произошла на федеральной трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС, передает ТАСС. В результате инцидента рейсовый автобус, следовавший из Тольятти, перевернулся.
«По предварительным данным, 21 сентября на федеральной трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС произошло опрокидывание рейсового автобуса, перевозившего пассажиров из города Тольятти. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следственное управление СК России по Самарской области начало проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход процессуальных действий находится под контролем прокуратуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября в Самаре пять человек получили травмы в массовой аварии с участием рейсового автобуса.
В мае в пригороде Самары экскурсионный автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем.
В середине сентября следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Пермском крае.