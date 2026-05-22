  Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии
    Покоривший Эверест на руках россиянин: Я испытал гордость водрузить флаг России на вершине
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой
    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску
    Путин почтил минутой молчания память погибших при ударе по Старобельску
    Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Старобельску
    Львова-Белова: Под завалами колледжа в Старобельске могут оставаться 18 детей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    22 мая 2026, 17:15 • Новости дня

    Автобус с 44 детьми попал в ДТП в пригороде Самары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самарской области экскурсионный автобус, в котором ехали 44 ребенка, столкнулся с легковым автомобилем, в результате травмы получил пассажир легковой машины, сообщили в МВД по региону.

    Авария с участием экскурсионного транспорта произошла в Ставропольском районе региона, передает . Легковой автомобиль Renault Duster врезался в автобус, в салоне которого находились 44 ребенка. Никто из несовершеннолетних не пострадал, – сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД.

    По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, находившийся на пассажирском сиденье иномарки. Водитель легковой машины избежал ранений. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Омской области при столкновении школьного автобуса с другим транспортом погиб один ребенок. В тот же день в Пензенской области в результате ДТП с пассажирским автобусом травмировались трое несовершеннолетних.

    А в прошлом году в Самаре в аварии с автобусом детской спортивной команды пострадали четыре девочки-подростка.

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    21 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Суд в Казахстане обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 1,4 млрд долларов
    Tекст: Вера Басилая

    Суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с Газпрома более 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

    Суд Международного финансового центра «Астана» удовлетворил заявление НАК «Нафтогаз Украины» о признании и принудительном исполнении арбитражного решения против Газпрома, передают «Вести». Российская корпорация обязана выплатить украинской стороне 1,13 млрд долларов основного долга, а также проценты, штрафы и судебные издержки.

    Общая сумма требований превышает 1,4 млрд долларов. Спор связан с соглашением о транзите российского природного газа через территорию Украины, которое было подписано в 2019 году.

    Окончательное решение международного арбитража в Цюрихе вынесли в июне прошлого года, после чего «Нафтогаз» запросил у российской компании выплату в размере 1,37 млрд долларов. При этом Газпром не признает юрисдикцию международных инстанций по спорам с украинской стороной. Ранее российская компания подала новый иск к чешской фирме NET4GAS, касающийся экономического спора.

    Суд в Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на решение о выплате «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов.

    Ранее Арбитражный суд Петербурга запретил украинской компании добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской корпорации.

    При этом российская инстанция увеличила сумму неустойки для «Нафтогаза» до 1,35 млрд долларов.

    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    22 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    Данкверт заявил о наличии трудностей с поставками растительной продукции армянского производства, передают «Вести». Сложности касаются не только цветов, но также овощей и фруктов.

    «Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами», – подчеркнул глава контрольного ведомства.

    Он уточнил, что инспекционные мероприятия на предприятиях республики продлятся еще одну неделю. По итогам проверок служба примет соответствующие решения.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из закавказской республики с 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Днем ранее делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проведения совместных проверок местных сельскохозяйственных предприятий.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 22:22 • Новости дня
    Обокравшую детей на 250 млн долларов чиновницу приговорили к 41 году тюрьмы
    Основательница продовольственной программы в Миннесоте приговорена к 41 году лишения свободы за масштабное мошенничество, в результате которого, по данным прокуратуры, из федерального бюджета было похищено около 250 млн долларов, выделенных на помощь детям в период пандемии COVID-19.

    Как пишет New York Post, речь идет о расследовании хищений в рамках программы питания Feeding Our Future, созданной для помощи малообеспеченным детям. Суд установил, что ее основательница Эми Бок выступала организатором схемы, которая, по версии обвинения, стала одним из крупнейших мошенничеств времен пандемии в США.

    Прокуратура заявила, что Бок и ее соучастники фиктивно отчитались о предоставлении более 90 миллионов порций питания, тогда как значительная часть выделенных средств была расхищена и направлялась на личные нужды и роскошный образ жизни организаторов аферы. Всего, по данным следствия, программа выросла с трех миллионов до более чем 200 млн долларов федерального финансирования в 2021 году.

    Когда власти штата начали проверку, Бок подала иск против департамента образования Миннесоты, что позволило продолжить получение средств. Мошенническая схема была раскрыта в январе 2022 года после рейдов ФБР, Налоговой службы США и других ведомств на 26 объектах в штате. 

    В итоге по делу были предъявлены обвинения 79 фигурантам, более 60 человек уже признаны виновными. Сама Бок также обязана выплатить 5,2 млн долларов в качестве компенсации.

    Суд назвал ее ключевой фигурой схемы, которая, по версии обвинения, «лишала еды голодных детей», используя предназначенные для социальной помощи средства в личных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники преступного сговора похитили более 250 млн долларов через некоммерческую организацию Feeding Our Future. Позже американские власти заподозрили сомалийских иммигрантов в переводе украденных средств террористической группировке. В конце прошлого года Белый дом анонсировал масштабное расследование махинаций с детскими продовольственными программами.

    21 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало семь сообщений за день

    Известная коротковолновая радиостанция УВБ-76, или «Радио Судного дня», выдала в четверг в эфир сразу семь новых сообщений, включая слова «Блиноспас» и «Жестокаин».

    На «Радио Судного дня» прозвучало сразу семь сообщений за день. Первое кодовое слово «Жестокаин» прозвучало в 7.09 утра по мск, сообщает Telegram-канал УВБ-76 логи.

    Вторыми за день сигналами стали «Ляповнук», «Блиноспас» и «Вруновал», переданные в 9.10 по мск. Последняя группа сообщений, состоящая из слов «Королевна», «Капосук» и «Братошик», появилась в радиоэфире в 11 часов три минуты.

    УВБ-76 – военная радиостанция, которую создали еще в 1970-х годах. Почти всегда передатчик непрерывно транслирует характерный жужжащий звук, из-за чего объект получил неофициальное название «Жужжалка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая радиостанция УВБ-76 передала шифровку с двукратным повторением слова «Мячохлеб». Несколькими днями ранее станция прервала привычный эфир для трансляции кодовых слов «Матаморф» и «Головчатый».

    А в начале апреля слушатели зафиксировали необычное сообщение с позывным «Фликобыт».

    21 мая 2026, 19:04 • Новости дня
    Картину из коллекции Александра III вернули в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Историческое полотно Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» из коллекции Александра III, утраченное в 1930-е годы, возвращено в музей-заповедник «Гатчина» благодаря усилиям итальянского мецената, сообщили в Минкульте РФ.

    Картину известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» торжественно передали музею-заповеднику «Гатчина», сообщает Минкультуры РФ. До революции это произведение искусства украшало личные интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце.

    «До недавнего времени судьба «Лунной ночи в Крыму» оставалась неизвестной. В ноябре 2025 года итальянский коллекционер Паоло Польвани заявил послу России в Италии о намерении вернуть картину Льва Лагорио в Гатчинский дворец, после чего была проведена кропотливая исследовательская работа», – отметили в пресс-службе ведомства.

    Специалисты министерств культуры и иностранных дел России совместно с центром «РОСИЗО» подтвердили подлинность и мемориальную ценность полотна, написанного в 1879 году. После тщательной экспертизы картину доставили на родину. Принадлежность работы к императорской коллекции установили по архивным описям и маркировке 1920-х годов на тыльной стороне.

    Директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов выразил благодарность итальянскому коллекционеру. Он подчеркнул, что возвращение подлинного предмета в возрожденную экспозицию Арсенального каре стало значимым событием в преддверии 260-летия Гатчинского дворца, которое отметят 6 июня.

    Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов сообщил о предстоящем возвращении утраченной картины Льва Лагорио. Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого московский суд изъял в доход государства десятки полотен Рериха.

    А летом прошлого года британская баронесса передала итальянскому музею украденное произведение Антонио Соларио.

    21 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Директор детсада в Тобольске получила условный срок за гибель воспитанницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель дошкольного учреждения Тобольска в Тюменской области признана виновной в халатности после трагической гибели четырехлетней воспитанницы от удушья на игровой площадке и осуждена условно на три года, сообщили в региональном управлении СК РФ.

    Директор детского сада Тобольска в Тюменской области признана виновной в халатности после трагической гибели четырехлетней воспитанницы от удушья на игровой площадке. Трагедия произошла весной 2023 года, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

    Следствие установило, что с декабря 2015 года заведующая систематически нарушала требования безопасности. «Собранные следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору детского сада», – заявили в ведомстве.

    4 мая во время утренней прогулки младшей группы 4-летняя девочка задохнулась в игровой беседке. Причиной гибели стала механическая асфиксия. Суд установил прямую вину руководителя в случившемся.

    Женщине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, осужденной запретили занимать руководящие должности в образовательной сфере в течение двух лет.

    Накануне суд в Приморье приговорил воспитательницу детского сада к условному сроку за ожоги глаз у малышей. Ранее в Махачкале из-за тяжелой травмы стопы у трехлетней девочки уволили заведующую и трех сотрудниц дошкольного учреждения.

    До этого суд в Лесосибирске в Красноярском крае назначил воспитательнице два года ограничения свободы за смерть трехлетнего мальчика.

    21 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Роскосмос назвал сроки новых запусков ракеты «Союз-5»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очередные летные испытания ракеты «Союз-5» состоятся во второй половине следующего года, а старт третьей ракеты намечен на 2028 год, сообщили в Роскосмосе.

    Роскосмос продолжает реализацию программы тестирования новых космических аппаратов. Заместитель генерального директора Дмитрий Баранов поделился с ТАСС подробностями графика предстоящих стартов.

    «У нас по плану три летных испытания: первое у нас с вами прошло 30 апреля успешно, второе запланировано сейчас на вторую половину 2027 года, а третья ракета у нас сегодня запланирована на 2028 год, но это будет чуть дальше», – рассказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, успешно прошел первый старт ракеты нового поколения. Глава Роскосмоса Баканов накануне пуска доложил о завершении комплекса проверочных мероприятий. Также сообщалось, что в перспективе ракета выведет на орбиту до 17 тонн полезного груза.

    21 мая 2026, 21:46 • Новости дня
    Цена нефти Brent упала ниже 103 долларов за баррель

    Котировки июльских контрактов на лондонской бирже ICE впервые с 8 мая снизились до минимальных значений на фоне рыночной динамики.

    Торги на лондонской площадке продемонстрировали заметное падение стоимости энергоносителей, передает ТАСС. К вечеру 21 мая цена барреля марки Brent с поставкой в июле 2026 года снизилась на 2,15%, достигнув отметки 102,76 доллара.

    Позднее темпы падения ускорились. Стоимость эталонной марки потеряла 2,53%, опустившись до 102,36 доллара за баррель. Аналогичная тенденция затронула и американскую нефть. Фьючерсы на марку WTI с поставкой в июне подешевели на 2,33%, составив 95,97 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки североморской смеси опустились ниже 105 долларов за баррель. Несколькими днями ранее стоимость июльских контрактов на нефть марки Brent достигла отметки 112,09 доллара.

    В середине мая Международное энергетическое агентство зафиксировало падение добычи сырья странами ОПЕК до тридцатипятилетнего минимума.

    21 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Осужденный за взятки экс-мэр Владимира отправился на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Приговоренный к восьми годам колонии за коррупцию в похоронном бизнесе бывший градоначальник Владимира решил принять участие в боевых действиях, сообщили власти региона.

    Бывший глава Владимира Дмитрий Наумов сейчас находится в зоне СВО. Информацию подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Дмитрий Викторович находится на СВО», – заявил глава региона в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    В январе бывшего чиновника осудили за коррупцию и приговорили к восьми годам строгого режима и назначили штраф в размере 11 млн рублей. Дополнительно суд взыскал сумму полученного незаконного вознаграждения.

    По данным следствия, осенью 2023 года фигурант обещал двум предпринимателям покровительство в сфере ритуальных услуг. Он расставил нужных людей на руководящие посты и способствовал принятию нормативных актов для предоставления льгот определенной компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил бывшего мэра Владимира к восьми годам колонии строгого режима. Ранее, в ноябре прошлого года городская Дума отправила чиновника в отставку в связи с утратой доверия. До этого Следственный комитет предъявил Дмитрию Наумову обвинение в получении крупной взятки за содействие незаконному похоронному бизнесу.

    21 мая 2026, 19:34 • Новости дня
    Молодежь из 61 региона представила проекты развития Донбасса и Новороссии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Центре созидания «Маяк» завершил работу V Всероссийский молодежный образовательный форум «Юг Молодой», собравший участников из 61 региона России и посвященный пятилетию возвращения Донбасса и Новороссии в состав страны. Ключевой темой форума стало формирование «Образа будущего Донбасса и Новороссии 2035» через развитие социоархитектурных, управленческих и цифровых решений.

    Приветствие участникам направил Президент России Владимир Путин. Он отметил значимость форума как площадки, объединяющей активную молодежь, и подчеркнул, что он «занял достойное место в календаре общероссийских молодежных мероприятий» и помогает молодым людям «определиться с выбором профессионального и жизненного пути, обрести новых друзей и единомышленников».

    В работе форума приняли участие более 480 человек, включая IT-специалистов, дизайнеров, педагогов, управленцев и социальных работников. Участники представили проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования, молодежной политики и цифровых сервисов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что «участники форума “Юг Молодой” – это смелые и идейные молодые люди, они создают будущее уже сегодня», добавив, что представленные инициативы охватывают широкий спектр направлений — от студенческого самоуправления до цифровых решений для развития регионов.

    Отдельное внимание было уделено цифровым и технологическим проектам. Участники разработали концепции сервисов на основе ИИ, мультимедийные продукты и образовательные решения, а также представили инженерные и робототехнические разработки. Сквозной задачей стало формирование устойчивой модели развития исторических регионов.

    Как отметил руководитель Центра созидания «Маяк» Андрей Гуськов, форум стал пространством, где формируется чувство единства и ответственности за будущее: «Форум – это место, где каждый чувствует себя нужным и защищенным. Потому что настоящий дом там, где тебя слышат, любят и ждут».

    По итогам работы участники подготовили серию инициатив, а также получили грантовую поддержку — на конкурсной основе было одобрено четыре проекта на сумму более 1,3 млн рублей. Кроме того, в рамках форума прошли донорские акции и подписание соглашений о сотрудничестве с общественными и государственными организациями.

    Завершившийся форум подтвердил статус одной из ключевых площадок для консолидации молодежи исторических регионов, объединяющей образовательные, социальные и технологические инициативы, направленные на развитие Донбасса и Новороссии.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил важную роль молодежных центров Новороссии в интеграции регионов.

    21 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Житель Кисловодска получил 14 лет за сбор информации для террористов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд отправил шпиона террористов из Кисловодска в колонию, мужчина проведет за решеткой 14 лет за присягу запрещенной организации и передачу боевикам фотографий одного из городских зданий, сообщили в суде.

    Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кисловодска Эрлену Акопову, вступившему в ряды запрещенного в России «Исламского государства», говорится в сообщении инстанции. Злоумышленник вел разведывательную деятельность в интересах международной террористической группировки.

    «В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме», – заявили в суде.

    Следствие установило, что в марте 2025 года фигурант записал аудиообращение с клятвой верности главарю боевиков. В июне того же года он по заданию кураторов провел разведку одного из зданий в Кисловодске, отправив террористам фотоматериалы и видеозаписи объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержанный в Пятигорске пособник украинских спецслужб заявил о своей причастности к «Исламскому государству».

    До этого Южный окружной военный суд вынес приговор двум членам этой террористической организации за подготовку подрыва здания суда в Пятигорске. А летом 2024 года обвиняемый в захвате заложников в ростовском СИЗО Даниил Камнев признал вину в подготовке теракта в Кисловодске.

    21 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    Дроны ВСУ ранили двух жителей Белгородской области и повредили соцобъект

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области при серии ударов украинских дронов были ранены два мирных жителя, повреждены жилые дома и соцобъект, сообщили местные власти.

    О новых атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области сообщили в региональном оперштабе. В результате ударов дронов пострадали два мирных жителя, зафиксированы повреждения социального объекта, частных домов и автомобилей в нескольких населенных пунктах.

    В Борисовском округе водитель автомобиля пострадал при ударе дрона по машине в районе хутора Красиво. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где медики предварительно диагностировали у него акубаротравму, после чего направили на дальнейшее обследование в городскую больницу № 2 Белгорода. В поселке Борисовка дрон атаковал социальный объект, повредив кровлю здания.

    В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения грудной клетки. Ему оказали помощь в Шебекинской ЦРБ и отпустили на амбулаторное лечение. В Грайворонском округе в селе Смородино FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия, выбив окна административного здания.

    В селе Новостроевка Первая от удара дрона выбило окна, посекло крышу и фасад надворной постройки. В селе Почаево при детонации дрона повреждено остекление частного дома. В поселке Октябрьский Белгородского округа удар дрона повредил кузова и стекла двух легковых машин, а также остекление частного дома. В селе Нижний Ольшанец от удара FPV-дрона пострадала кровля частного дома. Информация о последствиях атак продолжает уточняться.

    Накануне пострадавшие при атаке ВСУ на грузовик в Грайворонском округе сами обратились за медицинской помощью. Ранее в результате ударов украинских беспилотников по населенным пунктам Белгородской области пострадали три человека, включая бойца подразделения «Орлан».

    А в апреле при атаке беспилотников ВСУ на село Новая Таволжанка и хутор Красиво погиб один человек и был ранен еще один мирный житель.

    Лавров заявил о стремлении Запада втянуть Украину в НАТО
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении
    Центробанк призвал включить все российские банки в белые списки
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    Зеленский признал попытку удара беспилотниками по ярославскому НПЗ
    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле
    Сихарулидзе пожелал сыну Плющенко реализовать себя в сборной Азербайджана

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

