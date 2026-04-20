Задержанный в Пятигорске исламист присягнул на верность террористам

Пособник украинских спецслужб, планировавший теракт в Пятигорске, заявил о своей причастности к террористической организации «Исламское государство*» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая организация), передает РИА «Новости». Видео с признаниями задержанного опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

«Я приехал в России в 2022 году. В феврале 2026 года я познакомился в интернете с моджахедом «Исламского государства», после чего присягнул на верность амиру. По приказу амира в феврале 2026 года приехал в город Пятигорск, чтобы осуществить подрыв женщины, которая шла со взрывчаткой в рюкзаке к зданию военных. Но взорвать не смог, потому что меня задержали. Свою вину признаю», – рассказал задержанный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Пятигорске гражданку Германии с самодельной бомбой.

В конце марта спецслужбы предотвратили попытку совершения теракта в Ставрополе по заданию украинских кураторов.

Годом ранее силовики поймали в Пятигорске члена запрещенной террористической организации за подготовку взрыва в досуговом центре.