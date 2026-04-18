Российский дзюдоист Арбузов завоевал золото чемпионата Европы

Российский дзюдоист Арбузов выиграл золотую медаль чемпионата Европы в Тбилиси

Tекст: Мария Иванова

Дзюдоист Тимур Арбузов поднялся на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате Европы, который проходит в Тбилиси, передает РИА «Новости».

В финальном поединке весовой категории до 81 килограмма 22-летний спортсмен оказался сильнее именитого грузинского борца Тато Григалашвили. Стоит отметить, что соперник россиянина является трехкратным чемпионом мира и Европы.

Ранее в 2025 году Арбузов уже успел отличиться, завоевав золотые награды на мировом первенстве в Будапеште и чемпионате Европы в Подгорице. Кроме того, в феврале он был признан «Спортсменом года» по версии Международной федерации дзюдо (IJF).

Российские атлеты выступают на турнире в столице Грузии со своими национальными символами – флагом и гимном. Такое решение было принято исполкомом IJF в ноябре 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Будапеште. Ранее этот спортсмен одержал победу на европейском первенстве в Подгорице.

Другой россиянин Мурад Чопанов на этой неделе выиграл золото на чемпионате Европы в Тбилиси.