  • Новость часаSNN: Иран в ближайшее время ударит по Израилю
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    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

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    16 июня 2025, 21:14 • Новости дня

    Россиянин Арбузов завоевал золото чемпионата мира по дзюдо

    Арбузов победил Григалашвили в финале чемпионата мира в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Тимур Арбузов стал первым российским дзюдоистом, выигравшим золото на мировом первенстве в Будапеште, победив в финале грузинского спортсмена.

    Россиянин Тимур Арбузов стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг, передает РИА «Новости». В финальной схватке Арбузов одержал победу над представителем Грузии Тато Григалашвили, обеспечив себе первую золотую медаль на этом турнире. Бронзовые медали поделили между собой азербайджанец Зелим Цкаев и южнокореец Ли Ен Хван.

    Для Арбузова эта победа стала первой на чемпионате мира. В 2024 году он ранее завоевал серебро мирового первенства, а также стал обладателем золота и бронзы чемпионата Европы, проходившего в апреле.

    Чемпионат мира завершится 20 июня. Согласно решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF), российские спортсмены участвуют в соревнованиях только как индивидуальные нейтральные атлеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в польском обществе нарастает критика властей за поспешную финансовую поддержку Украины без учета общественного мнения. Валерию Лобановскому на Украине предъявили претензии за недостаточное внимание к вопросам украинизации.

    16 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин поздравил «Артек» со 100-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин Владимир Путин в поздравительном обращении к столетию «Артека» отметил, что за последние годы центр стал современной и ориентированной на будущее площадкой для школьников.

    Кремль в Telegram-канале опубликовал видеообращение Путина в честь 100-летия Международного детского центра «Артек». В послании глава государства подчеркнул историческую значимость лагеря для страны. «Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы», – заявил Путин.

    Президент отметил, что за последнее время «Артек» преобразился, превратившись в современную площадку для развития и самореализации детей. Путин указал, что центр сохраняет уникальную атмосферу, позволяя каждому ребенку найти занятие по душе.

    Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко по поручению Владмира Путина вручил Международному детскому центру «Артек» Орден Почета.

    В субботу «Артеке» торжественно открыли памятники Людмиле Радыно и Луке Крымскому.

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    16 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вице-министр иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул право Ирана на защиту и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Замглавы МИД России заявил, что у Ирана есть право на самооборону, передает ТАСС. Он призвал власти Израиля к проявлению сдержанности и здравого смысла и отметил, что именно это станет решающим фактором дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.

    Рябков подчеркнул, что расчеты Израиля относительно возможности уничтожить иранскую ядерную инфраструктуру с помощью ударов не имеют под собой оснований. Он отметил, что военное решение противоречит здравому смыслу и может привести к серьезным последствиям для всего региона.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    5 комментариев

    Дипломат добавил, что политическое и дипломатическое решение конфликта между Израилем и Ираном не имеет альтернатив. По его словам, Россия ведет обсуждения с представителями США по вопросу иранской повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в Ливане назвали Россию объективным посредником между Ираном и Израилем.

    Дональд Трамп выступил против втягивания США в конфликт между Израилем и Ираном.

    А в Иране нашли израильские комплексы Spike, предназначенные для поражения систем ПВО.

    Комментарии (12)
    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    16 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет

    Посольство России рекомендовало россиянам выехать из Израиля через Египет

    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В обстановке обострения ситуации в Израиле россиянам рекомендовано покинуть страну, при этом открыт круглосуточный переход на границе с Египтом, сообщило посольство РФ в Израиле.

    Посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам покинуть страну из-за текущей обстановки. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил о возможности для россиян пересечь границу с Египтом через круглосуточный погранпереход. По его словам, уже несколько десятков россиян покинули Израиль на фоне обострения ситуации, передает РИА «Новости».

    Викторов отметил, что российское посольство работает сейчас в сложных условиях и усилило режим работы: «Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими», – заявил посол.

    Дипломат подчеркнул, что если ситуация потребует эвакуации, будут приниматься соответствующие решения. Посольство находится в плотном контакте с израильскими властями и готово к дальнейшим действиям.

    Ранее сообщалось, что российские дипломаты продолжают в круглосуточном режиме оказывать помощь гражданам России, стремящимся покинуть Иран на фоне массовых авиаударов Израиля.

    Кроме того, посольство России в Тегеране работает над вопросом эвакуации россиян на фоне ударов Израиля по Ирану.

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    16 июня 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе встречи с главой Севастополя Михаилом Развожаевым подчеркнул: «У нас были только российские вина», сообщает РИА «Новости».

    Развожаев добавил, что гостям предложили вино севастопольского терруара «Блан де Неж», выращенное в регионе. Он отметил, что для Севастополя это стало поводом для особой гордости.

    Напомним, Москву по случаю Дня Победы посетили 27 зарубежных лидеров.

    Кроме того, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран решили приехать в Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

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    16 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза не станут менять установленный лимит на стоимость российской нефти из-за отсутствия поддержки этой меры со стороны G7, пишут украинские СМИ со ссылкой на двух анонимных дипломатов из стран ЕС.

    Евросоюз не будет в одностороннем порядке снижать потолок цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда». Один из источников заявил: «Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить это предложение в 18-й пакет санкций».

    Второй дипломат пояснил, что для Евросоюза снижение потолка цен в одностороннем порядке «является невыгодным». Решение принято в контексте согласованных действий с партнерами по G7, чтобы избежать экономических потерь и разногласий внутри блока.

    Ранее ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    Агентство Bloomberg писало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    16 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя

    Во Внуково у Sukhoi Superjet 100 при взлете отвалился капот двигателя

    У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет российской авиакомпании «Азимут» потерял капот двигателя во время взлета из аэропорта Внуково.

    Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident. По данным канала, инцидент произошел 15 июня, когда Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс в Батуми. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт после того, как у лайнера отвалился капот правого двигателя.

    Последствия поломки попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина». На кадрах видно, что двигатель оказался оголенным. Во Внуково объявили тревогу по коду «Синий».

    Борт выработал топливо в зоне ожидания, после чего благополучно сел и самостоятельно направился на стоянку. Позже фрагменты капота были обнаружены на взлетно-посадочной полосе.

    В мае пустой топливный бак упал с самолета над Челябинском. В прошлом году у самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines в воздухе отвалилась обшивка.

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    16 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Москалькова сообщила о возвращении числившихся без вести пропавшими военных

    Москалькова: Среди вернувшихся из украинского плена есть числившиеся без вести пропавшими

    Tекст: Евгения Караваева

    Ряд российских военных, считавшихся пропавшими без вести, вернулись домой после обмена пленными, проходившего в рамках достигнутых договоренностей.

    Среди российских военнослужащих, вернувшихся домой во время обмена военнопленными с Украиной, оказались и те, кого ранее считали без вести пропавшими, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Особенно радует, что среди возвратившихся – воины, чьи родственники обращались к нам по поиску без вести пропавших. Готовы оказать всю необходимую помощь – медицинскую, психологическую и социальную. Вы не одни!» – заявила омбудсмен.

    Москалькова выразила благодарность президенту Владимиру Путину, Минобороны и всем ведомствам, участвовавшим в организации обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с территории, контролируемой Киевом, вернулась еще одна группа российских солдат. Самолет с военнослужащими приземлился в аэропорту Подмосковья 14 июня.

    Президент России Владимир Путин подтвердил готовность продолжать переговоры с Киевом.


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    16 июня 2025, 09:11 • Новости дня
    Казахстан выразил надежду на получение экспортного кредита от России на АЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан планирует использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования и строительства первой атомной электростанции, завершение которой ожидается к 2035–2036 году, сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии Казахстана.

    Российская Федерация предоставит Казахстану экспортный кредит на льготных условиях для первой атомной электростанции. Представители отметили, что параметры кредита сейчас обсуждаются, а средства направят на закупку долгосрочного оборудования, включая реактор и парогенераторы, а также на строительные работы, передает ТАСС.

    В проекте предполагается максимально использовать строительные материалы казахстанского производства и местный персонал с необходимой аттестацией. Привозить ресурсы и работников из России признано экономически нецелесообразным, если в Казахстане есть аналогичные специалисты и материалы по более выгодной цене.

    Строительство первой атомной электростанции Казахстана планируется завершить в 2035–2036 году. Российская компания Росатом, выбранная лидером консорциума, подтвердила эти сроки. Решение о выборе Росатома окончательное, оно было принято экспертами отрасли, профильным агентством и межведомственной комиссией на основе независимой оценки Assystem.

    Казахстан и Россия имеют долгую историю сотрудничества в атомной энергетике. В агентстве подчеркивают, что выбор Росатома отражает интересы энергетической безопасности и развития страны, не связан с политическими причинами.

    Ранее сообщалось, что лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане по итогам отбора стала российская компания Росатом, предложившая наилучшие условия, сообщило агентство по атомной энергии республики.

    В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить строительство первой атомной электростанции и разработать планы развития ядерной отрасли для обеспечения страны энергией.

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    16 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Житель Армавира получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей

    Армавирец осужден на 19 лет за семилетнее насилие над падчерицей

    Tекст: Денис Тельманов

    Армавирский суд приговорил местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за многолетние преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

    Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о приговоре 41-летнему жителю Армавира, который в течение семи лет совершал насилие над дочерью своей сожительницы, передает РИА «Новости». Преступления начались, когда девочке было восемь лет. Подсудимый внушал ребенку, что происходящее является нормой, и пострадавшая длительное время молчала о происходящем.

    С 2017 по 2024 год мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней, полностью признав свою вину на закрытых слушаниях. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет колонии строгого режима, с лишением права работать с детьми на 18 лет и ограничением свободы почти на два года.

    Пресс-служба судов также сообщила, что по результатам судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы подсудимый признан вменяемым. Кроме основного наказания, мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюмени мужчину подозревают в педофилии и длительном насилии над падчерицей. В Калининградской области на отчима убитого семилетнего мальчика завели второе уголовное дело. Под Калининградом отчим, подозреваемый в убийстве мальчика, сломал ключицу его сестре.

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    16 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    В «Артеке» построили два новых спальных корпуса на тысячу мест

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство двух новых спальных корпусов на тысячу мест завершено в лагере «Солнечный» Международного детского центра «Артек».

    Как отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, новый объект стал символом развития центра и повышения его комфорта для будущих поколений, сообщается на сайте Минстроя РФ.

    Он добавил: «Сегодня мы отмечаем знаковое событие – 100-летие легендарного "Артека". Для нас особенно важно, что в юбилейный год "Артек" продолжает развиваться и становиться еще комфортнее для новых поколений детей. К юбилейной дате завершили строительство двух современных спальных корпусов на 1000 мест – это просторные помещения с продуманной инфраструктурой и зонами отдыха. Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию». Общая площадь корпусов превышает 40 тыс. кв. м. Особое внимание уделили благоустройству: обновили набережные, появились новые прогулочные и рекреационные зоны.

    Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что крыши новых зданий оборудованы для малоподвижных игр, сборов и отдыха. Также благоустроены набережные лагерей «Кипарисный» и «Солнечный», установлен подводный волнолом, проведено комплексное озеленение и построено пляжное здание с эксплуатируемой кровлей. Ранее в «Кипарисном» был реконструирован спальный корпус на более чем 40 мест для детей от восьми до семнадцати лет.

    Реконструкция лагеря «Кипарисный» продолжилась в январе 2025 года, когда завершили обновление молочной кухни, превратив ее в медицинский блок. Территория лагеря также подверглась масштабному благоустройству: появились новые дорожки и зоны отдыха, декоративный пруд и система автоматического полива.

    Гендиректор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян сообщил, что к концу 2025 года в «Артеке» планируется завершить строительство Центра инновационно-образовательных технологий для 1,2 тыс. учащихся площадью более 27 тыс. кв. м.

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    16 июня 2025, 14:58 • Новости дня
    В Ливане назвали Россию объективным посредником между Ираном и Израилем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия может стать объективным посредником между Израилем и Ираном для достижения прекращения огня и возвращения к переговорам, заявил экс-глава МИД Ливана Аднан Мансур.

    Мансур отметил: «Россия – это честный посредник между Израилем и Ираном, и ее посредничество может привести к положительным результатам при условии наличия реального настроя у Вашингтона и Израиля завершить войну и прекратить агрессию против Ирана», передает РИА «Новости».

    По мнению политика, вопрос в том, готовы ли США принять решение, которое устроит обе стороны, или они стремятся продвигать свои интересы. Мансур подчеркнул, что хорошие отношения России с Израилем и Ираном делают Москву более подходящим посредником, чем США, которые, по его словам, полностью предвзяты в пользу Израиля. Он добавил, что дружеские отношения Москвы со всеми странами региона позволяют президенту России Владимиру Путину сыграть важную роль в достижении мира.

    Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, российский лидер провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.

    В понедельник Эрдоган обсудил по телефону с Пезешкианом возможность посредничества Анкары в урегулировании конфликта с Израилем.

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    16 июня 2025, 11:53 • Новости дня
    Карасин выразил надежду на новую повестку встречи России и Украины

    Сенатор Карасин выразил надежду на новую повестку встречи России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что встреча между российской и украинской делегациями после 22 июня пройдет с обновленной повесткой, «обогащенной другими вопросами».

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что после 22 июня состоится встреча делегаций России и Украины с новой, расширенной повесткой, передает ТАСС.

    Он отметил в эфире телеканала «Россия 24», что, по его мнению, Украина сегодня «малодоговороспособная страна», которая полностью находится под влиянием и финансированием партнеров из НАТО.

    Карасин пояснил, что украинские переговорщики постоянно нуждаются в подсказках и указаниях Лондона, Берлина и других столиц, однако отметил, что переговорный процесс все-таки начался.

    По его словам, в Киеве также считают, что после 22 июня следует готовить новый раунд переговоров, на котором будут обсуждаться и другие проблемы.

    Сенатор добавил, что не стоит делать преждевременных выводов и предложил дождаться результатов. Карасин также подчеркнул, что уже достигнуты определенные договоренности, часть из которых уже начала реализовываться.

    Ранее турецкие власти заявили о готовности организовать встречу делегаций России и Украины при подтверждении готовности сторон.

    Президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о намерении Москвы вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.

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    16 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    В Москве открылась выставка о вкладе экспорта СССР в Победу

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Гоголевском бульваре стартовала экспозиция «Экспорт во имя Победы», посвященная роли экспортных предприятий Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

    Экспозицию организовали ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр и РИА «Новости». На 16 стендах представлены редкие фотохроники, иллюстрирующие вклад экспортных предприятий СССР в достижение Победы, а также развитие промышленности и расширение экспортных поставок в 1944–1945 годах.

    В ходе открытия председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил: «Те, кто вкладывался в Победу в тылу, внесли огромный вклад. Они так же, как и герои на фронте, ковали эту Победу собственным тяжелым трудом».

    Шувалов отметил, что экспортная деятельность в годы войны стала фундаментом для послевоенного восстановления и развития внешнеэкономических связей СССР. Он подчеркнул, что поддержка экспорта и развитие выхода на внешние рынки – ключевой приоритет стратегии ВЭБ.РФ до 2030 года.

    Заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов подчеркнул, что экспорт был и остается опорой экономики, несмотря на внешние ограничения и перемены. По его словам, российская продукция востребована за рубежом, а отечественные экспортеры продолжают осваивать новые рынки.

    Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала, что опыт военных лет доказал: даже в сложных условиях промышленность может перестроиться и вывести страну к новым экспортным успехам, что актуально и для современных задач повышения технологического уровня.

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    16 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    Израильское посольство в Москве приостановило оказание консульских услуг

    Гальперин: Израильское посольство в Москве приостановило оказание консульских услуг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Израиля в Москве пока не осуществляет консульские услуги, однако надеется на их скорое возобновление, заявила на брифинге посол Израиля в России Симона Гальперин.

    Гальперин сообщила: «Мы сегодня, завтра еще не принимаем визитов, консульский отдел еще в данный момент не открыт на прием. Но мы это будем пересматривать ежедневно. И я надеюсь, что достаточно скоро мы сможем возобновить и консульские услуги».

    Ситуация у генконсульства Израиля в Петербурге, которое закрылось 16 июня, остается спокойной: у здания дежурят сотрудники полиции, передает ТАСС.

    В объявлении генконсульства Израиля, опубликованном в Telegram-канале накануне, указано, что отдел временно прекратил работу с 16 июня «до дальнейшего уведомления». Обновления по ситуации будут размещаться в социальных сетях учреждения.

    Ранее российский консульский отдел в Тегеране временно закрылся на фоне эскалации между Ираном и Израилем, приостановив прием заявлений от граждан.

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    16 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили конфликт Израиля и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    О содержании переговоров между лидерами России и Турции сообщает канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости». В ходе разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг конфликта между Израилем и Ираном, а также двусторонние отношения и другие региональные вопросы.

    Как отметила турецкая сторона, президент Эрдоган подчеркнул, что спираль насилия, начавшаяся после атаки Израиля на Иран, создает угрозу безопасности всего региона. Он отметил, что «беззаконие правительства Нетаньяху является явной угрозой международной системе и что регион не может допустить новой войны».

    Эрдоган сообщил, что Турция с самого начала конфликта сосредоточилась на дипломатических инициативах, направленных на прекращение атак Израиля на Иран. По его словам, «единственный путь решения проблем между Израилем и Ираном – дипломатия, и необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров».

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.

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    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем

    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности

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    Как Мексика влияет на беспорядки в США

    К воскресенью, 15 июня, полиция фактически зачистила улицы Лос-Анджелеса от протестующих с помощью слезоточивых гранат и резиновых пуль. И хотя демонстрации во многих других городах США продолжаются, угроза в Калифорнии выглядит устраненной. Возможно, это стало следствием неловких действий соседа Соединенных Штатов – Мексики. О чем идет речь? Подробности

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    Как «Моссад» наводнил Иран своими агентами

    Израиль утверждает, что уничтожил 90% пусковых установок ПВО Ирана, а также значительное количество высокопоставленных иранских политиков и военных. Совершить все это было бы невозможно без исключительно эффективных действий израильской разведки. Но как «Моссаду» удалось раскинуть в Иране столь широкую шпионскую сеть? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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