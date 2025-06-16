Россиянин Арбузов завоевал золото чемпионата мира по дзюдо

Арбузов победил Григалашвили в финале чемпионата мира в Будапеште

Tекст: Денис Тельманов

Россиянин Тимур Арбузов стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг, передает РИА «Новости». В финальной схватке Арбузов одержал победу над представителем Грузии Тато Григалашвили, обеспечив себе первую золотую медаль на этом турнире. Бронзовые медали поделили между собой азербайджанец Зелим Цкаев и южнокореец Ли Ен Хван.

Для Арбузова эта победа стала первой на чемпионате мира. В 2024 году он ранее завоевал серебро мирового первенства, а также стал обладателем золота и бронзы чемпионата Европы, проходившего в апреле.

Чемпионат мира завершится 20 июня. Согласно решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF), российские спортсмены участвуют в соревнованиях только как индивидуальные нейтральные атлеты.

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