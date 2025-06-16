СМИ сообщили о недовольстве поляков помощью Киеву со стороны властей

Tекст: Евгения Караваева

Жители Польши устали от инициатив польских властей по оказанию финансовой поддержки Украине и не желают больше мириться с такими решениями, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mysl Polska.

Отмечается, что Польша была одной из первых стран, оплативших кредиты Киева, не дожидаясь формального обращения Украины к Еврокомиссии за помощью.

«Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине», – приводятся в статье слова о настроениях внутри страны.

По данным издания, общественное недовольство связано с тем, что решения принимаются без согласования с гражданами и вопреки их мнению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина выразила недовольство решением Польши ввести день памяти жертв Волынской резни.

Эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.