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    5 июня 2025, 20:45 • В мире

    Память о Волынской резне обострила конфликт Польши с Украиной

    Память о Волынской резне обострила конфликт Польши с Украиной
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В отношениях между Украиной и Польшей вспыхнул новый скандал. Так, МИД Украины болезненно отреагировал на новую формулировку названия дня памяти в Польше, который посвящен жертвам Волынской резни. По мнению экспертов, диалог между двумя странами продолжит ухудшаться, поскольку антиукраинская риторика становится одним из важнейших факторов внутренней политики Польши.

    В четверг МИД Украины осудил решение польского Сейма установить 11 июля Днем памяти жертв украинских националистов. Там заявили, что это идет «вразрез с духом добрососедских отношений». Киев также указал на свое согласие по поводу эксгумации жертв военных расправ, что ранее было запрещено в ответ на снос памятника Украинской повстанческой армии* (УПА*, признана экстремистской) в городе Грушовичи.

    В свою очередь депутат Верховной рады Максим Бужанский расценил как «тревожный и небезопасный сигнал» решение Варшавы назвать Волынь «восточными территориями Второй Польской Республики». Именно такая формулировка звучит в названии новой памятной даты в Польше.

    Накануне Сейм утвердил День памяти о поляках, ставших жертвами геноцида, устроенного Организацией украинских националистов (ОУН*, признана нацистской) и УПА. Инициатива Польской крестьянской партии была поддержана почти единогласно – из 436 депутатов только один воздержался. В законопроекте говорится, что ОУН-УПА «убили более 100 тыс. поляков» в 1939-1946 годах.

    Таким образом День памяти о жертвах Волынской резни, существовавший с 2016 года, получает статус государственного. Закон закрепляет ежегодное официальное поминовение погибших во время трагедии. Для окончательного вступления инициативы в силу он должен быть одобрен Сенатом – верхней палатой – и подписан президентом.

    Напомним, в феврале 1943 года украинские националисты начали массовое уничтожение польского населения Волыни. Кульминация событий пришлась на 11 июля 1943 года, когда подразделения ОУН-УПА атаковали около ста польских сел и городков. В истории Польши этот день назван «Кровавым воскресеньем», так так жертвы в основном собирались в церквях, а сами события вошли в историю как Волынская резня.

    В Польше считают военные расправы, совершенные украинскими националистическими группами, геноцидом. Однако в Киеве отвергают использование этого термина и указывают на насилие и другие формы репрессий, применяемых поляками против украинцев. При этом деятели ОУН и УПА чествуются на Украине как национальные герои, что решительно осуждается Польшей.

    Примечательно и то, что победивший во втором туре президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий в ответ на поздравления Владимира Зеленского напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Речь прежде всего идет об неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины.

    В начале года Навроцкий тоже говорил, что не видит Киев ни в Европейском союзе, ни в НАТО, пока не будут решены эти вопросы. Кроме этого, в Польше пошли на спад проукраинские настроения, которые появились там после 2022 года. А недавно Варшава оказалась в числе главных сторонников решения по отмене «торгового безвиза» между Украиной и ЕС.

    «Решение польского Сейма – это продолжение той политики, которая, как минимум, проводится последние десять лет.

    К тому же, на президентских выборах победил кандидат от консерваторов, а его образ построен вокруг антибандеровской риторики, что и принесло ему победу над соперником», – отмечает Александр Носович, главный редактор портала RuBaltic.Ru.

    «Результат голосования в Сейме показывает, что чаша весов в польской политике склоняется в сторону конфронтации с Украиной. За это решение голосовала не только консервативная оппозиция, но и часть правящей коалиции, в которую входят либеральные и правоцентристские партии», – рассуждает эксперт.

    «Вопрос о памяти Волынской резни всегда был политическим. Отрицать эти события невозможно, но их долгое время пытались скрыть из информационного поля», – добавляет Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Собеседник напомнил, что советские спецслужбы прекрасно знали, что деревню Хатынь на территории Белорусской ССР сожгли украинские каратели, «но говорить об этом было нельзя по распоряжению сверху», поэтому официально заявлялось о причастности к этой трагедии немцев.

    «До тех пор, пока Советский Союз не развалился и в Минске не вернулись к этому вопросу, версия о вине граждан Германии была основной.

    Но немцев, напомню, было очень немного, все они были офицерами и командовали процессом, а жгли и убивали людей именно украинские националисты. Об их роли в Волынской резне тоже старались не говорить», – сказал Межевич.

    Много позже власти Украины предлагали Варшаве ради общего противостояния с Россией «заметать под ковер отдельные исторические факты». «Но разбить русских у них не получается ни вместе, ни по отдельности. А тем временем в Польше побеждает национально-патриотическое крыло», – пояснил эксперт.

    По его прогнозу, отношения между двумя странами продолжат ухудшаться. Тем не менее, даже на фоне существующих разногласий, России восстановить отношения с Польшей будет непросто, подчеркивает Межевич.

    Это подтверждает и Носович. По его мнению, смысл польской политической риторики сегодня действительно сводится к тому, что «Россия – главный враг Варшавы»,

    «но это не отменяет необходимость исторической справедливости, без которой у Польши не получится выстроить нормальных отношений с Украиной».

    По его словам, в стране слишком влиятельны консервативные силы. Кроме того, избиратели чувствуют угрозу со стороны распространения ультранационалистической идеологии на Украине: «Сейчас в Польше находится несколько миллионов беженцев, а с учетом сезонных работников эта цифра может доходить и до горазд больших масштабов», – замечает эксперт.

    «Многие из них сосредоточены в тех районах, где происходила Волынская резня. По большому счету польское общество больше не моноэтническое, каким оно было после Второй мировой войны. В этих условиях распространение среди украинской диаспоры националистической идеологии представляет угрозу стратегической безопасности Варшавы», – резюмирует Носович.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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