Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?0 комментариев
Украина надоела всей Европе
Из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли. Это показывают и социологические опросы и, главное, заявления и действия европейских политиков, прежде всех тех стран, которые являются непосредственными соседями Украины.
Подавляющая часть мошеннических махинаций на постсоветском пространстве исходит из Украины. Об этом заявил руководитель финансовой разведки Белоруссии Дмитрий Захаров.
И любой россиянин, которому хоть раз звонили из «службы безопасности Центробанка» – то есть с днепропетровских колл-центров – с ним согласится. Украинское государство давно превратилось в источник постоянных угроз для жителей России, и далеко не только из-за текущих боевых действий.
Некоторое время казалось, что в Европе к Украине относятся по-другому. Европа вложила чуть ли не полторы сотни миллиардов евро в поддержку киевского режима, и именно ЕС украинцы считают своим главным спонсором и защитником – тем более после второго пришествия Трампа. Если сейчас примерно 2/3 украинцев считают, что США устали от них и что американская поддержка будет сокращаться, то такая же доля жителей Украины – 2/3 уверена в том, что Европа будет помогать им столько, сколько сможет.
Однако сейчас из европейских стран исходят очень неприятные для киевского режима – а также граждан Украины в целом – звоночки. Так, в Польше кандидат в президенты от правой оппозиционной партии «Право и Справедливость» Кароль Навроцкий заявил о том, что если он победит в ходе второго тура выборов (который назначен на 1 июня), то никогда не поддержит ратификацию документов о членстве Украины в НАТО. А без подписи польского президента не будет польского согласия на членство – то есть не будет никакого членства.
Конечно, украинские представители возмутились и заявили, что вхождение их страны в НАТО нужно самой Варшаве. «Это повышает безопасность Польши, ведь восточная граница будет более защищенной. Решение о запрете или ограничении каких-либо прав Украины неприемлемо, поскольку для Украины это вопрос существования», – заявил посол киевского режима в Польше Василий Боднар.
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И польские власти, казалось бы, встали на их сторону. Даже пошли дальше – обвинили антиукраинского Навроцкого в работе на Кремль. «Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу – запрет на вступление Украины в НАТО. Навроцкий только что добровольно подписал это требование. Следующим будет капитуляция и раздел Украины. Он тоже подпишет. Это смертельно опасно для Польши», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Но тот же самый Туск сейчас решил добить украинскую экономику и пролоббировал отказ от беспошлинного ввоза в ЕС украинских товаров, введенного в июне 2022 года. «Трех-четырех месяцев было достаточно, чтобы осознать, что этот механизм не имеет смысла, что он угрожает стабильности польского рынка. И нужно было принять меры, чтобы его блокировать… Мы каждый день видели тысячи вагонов, наполненных зерном, которые направлялись в Польшу, а вы перед камерами говорили, что все прекрасно», – заявил Туск депутатам Сейма.
Иначе говоря, Украину лишают беспошлинного и неограниченного доступа к европейскому рынку – а ведь это едва ли не главное, что еще в 2013 году обещали протестующим на Майдане. То есть пока Европа готова еще давать киевскому режиму деньги на войну и на пропитание, но уже не готова покупать украинские товары, иначе говоря, поддерживать кровным евро украинскую промышленность и сельское хозяйство.
Столь жесткие антиукраинские шаги польского истеблишмента объясняются усталостью польского населения и от Украины, и от украинцев как таковых.
Отчасти из-за бытового поведения сотен тысяч украинских беженцев, которые своим поведением и взглядами (например, бандеровскими) нервируют польское общество. А отчасти из-за поведения киевского режима, который уже даже не просит, а требует от Польши увеличения финансовой и военной помощи.
Причем не только от Польши, но и от других стран ЕС. Которые – как и Варшава – в ответ демонстрируют все большую усталость от Украины и украинцев. Так, например, каждое четвертое преступление на почве ненависти в Чехии совершается против украинцев – что и неудивительно, ведь украинские беженцы сейчас составляют чуть ли не 5% чешского населения.
Опять же, живут на пособия, разогревают рынок недвижимости – а значит становятся причиной падения уровня жизни местного населения.
Отчетливое презрение к Украине регулярно демонстрируют Венгрия и Словакия. На антиукраинских лозунгах едва не победил на президентских выборах в Румынии крайне правый кандидат Джордже Симион. Болгария отказалась продавать Украине ранее обещанные ядерные реакторы. И все это не просто реакция местных политических элит – нет, элиты хоть и со скрипом, но реагируют на мнение избирателей.
В Западной Европе ситуация похожая. На фоне громких заявлений тамошних лидеров о поддержке Украины «до победы» население думает несколько иначе. По состоянию на конец 2024 года опросы в западноевропейских странах показывают падение уровня поддержки Украины и украинцев. В Швеции с 60% в феврале 2024 до 50% в декабре, в Дании – с 60% до 40%, в Британии – с 55% до 36%, а в Германии – с 40% до 28%.
При этом большинство населения в этих странах считает, что уровень поддержки киевского режима недостаточен – однако не желает, чтобы данный уровень увеличивался благодаря увеличению финансирования из их собственной страны.
Проще говоря, «мы за поддержку Украины – но не за свой счет».
И это речь идет лишь о поддержке в ходе войны – о тратах на восстановление пока никто даже не заикается. Общая стоимость послевоенной реконструкции и восстановления Украины составляет более 500 млрд долларов в течение десятилетия, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины на 2024 год. У киевского режима этих денег нет, и если они не найдутся, то пространство послевоенной Украины превратится в рассадник преступности и нестабильности, где главную скрипку будут играть украинские военнослужащие.
«Они вернутся свои деревни, свои города, где найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив», – описывает их перспективы польский президент Анджей Дуда. И не исключено, что эти люди будут зарабатывать при помощи нелегального бизнеса – например, экспорта оружия в Европу. Ну или экспортируют туда себя, привнеся в европейскую организованную преступность новые практики.
Естественно, такую Украину не ждут не только в ЕС, но и в НАТО. «Мы забываем, что Украина - страна балластная. Экономическое состояние плачевное, процесс деградации шел очень долго и ускорился в ходе СВО. Представить себе ситуацию, когда Украина сможет обеспечивать свою ремилитаризацию – что требуется от членов НАТО – очень сложно. А понижать уровень дисциплины в альянсе, когда некоторым странам не на что вкладываться в безопасность, неправильно», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
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И это явно не то будущее, которое обещал стране в 2019 году тогда еще кандидат в президенты страны Владимир Зеленский. Новоявленный мессия и «Слуга Народа», он приходил под лозунгами европейской Украины, которую с распростертыми объятьями примут в евроатлантические структуры. Справедливой Украины, где у каждого человека будет светлое будущее и перспективы в нем. Мирной Украины, где закончится гражданская война, будут реализованы Минские соглашения, после чего Восток и Запад страны будут жить в гармонии друг с другом.
На деле же получилось совсем иное. За шесть лет президентства Зеленского Украина окончательно превратилась в несостоявшееся государство, с нацистской идеологией и диктатурой. С террором и насилием вместо хоть какого-то подобия народовластия. С лозунгами о продолжении бессмысленной войны до последнего украинца.
Поэтому треть населения сбежала из «светлого украинского настоящего» в Европу. Поэтому теперь, после трех лет безудержной и безоговорочной поддержки, не только среди непосредственных соседей Украины на западе, но и в других странах ЕС стали прозревать настоящую сущность киевского режима – и проявлять признаки того, что такая Украина Европе действительно не нужна. Как любому нормальному государству не нужен постоянный источник проблем на его границах.