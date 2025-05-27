Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Подавляющая часть мошеннических махинаций на постсоветском пространстве исходит из Украины. Об этом заявил руководитель финансовой разведки Белоруссии Дмитрий Захаров.

И любой россиянин, которому хоть раз звонили из «службы безопасности Центробанка» – то есть с днепропетровских колл-центров – с ним согласится. Украинское государство давно превратилось в источник постоянных угроз для жителей России, и далеко не только из-за текущих боевых действий.

Некоторое время казалось, что в Европе к Украине относятся по-другому. Европа вложила чуть ли не полторы сотни миллиардов евро в поддержку киевского режима, и именно ЕС украинцы считают своим главным спонсором и защитником – тем более после второго пришествия Трампа. Если сейчас примерно 2/3 украинцев считают, что США устали от них и что американская поддержка будет сокращаться, то такая же доля жителей Украины – 2/3 уверена в том, что Европа будет помогать им столько, сколько сможет.

Однако сейчас из европейских стран исходят очень неприятные для киевского режима – а также граждан Украины в целом – звоночки. Так, в Польше кандидат в президенты от правой оппозиционной партии «Право и Справедливость» Кароль Навроцкий заявил о том, что если он победит в ходе второго тура выборов (который назначен на 1 июня), то никогда не поддержит ратификацию документов о членстве Украины в НАТО. А без подписи польского президента не будет польского согласия на членство – то есть не будет никакого членства.

Конечно, украинские представители возмутились и заявили, что вхождение их страны в НАТО нужно самой Варшаве. «Это повышает безопасность Польши, ведь восточная граница будет более защищенной. Решение о запрете или ограничении каких-либо прав Украины неприемлемо, поскольку для Украины это вопрос существования», – заявил посол киевского режима в Польше Василий Боднар.

И польские власти, казалось бы, встали на их сторону. Даже пошли дальше – обвинили антиукраинского Навроцкого в работе на Кремль. «Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу – запрет на вступление Украины в НАТО. Навроцкий только что добровольно подписал это требование. Следующим будет капитуляция и раздел Украины. Он тоже подпишет. Это смертельно опасно для Польши», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Но тот же самый Туск сейчас решил добить украинскую экономику и пролоббировал отказ от беспошлинного ввоза в ЕС украинских товаров, введенного в июне 2022 года. «Трех-четырех месяцев было достаточно, чтобы осознать, что этот механизм не имеет смысла, что он угрожает стабильности польского рынка. И нужно было принять меры, чтобы его блокировать… Мы каждый день видели тысячи вагонов, наполненных зерном, которые направлялись в Польшу, а вы перед камерами говорили, что все прекрасно», – заявил Туск депутатам Сейма.

Иначе говоря, Украину лишают беспошлинного и неограниченного доступа к европейскому рынку – а ведь это едва ли не главное, что еще в 2013 году обещали протестующим на Майдане. То есть пока Европа готова еще давать киевскому режиму деньги на войну и на пропитание, но уже не готова покупать украинские товары, иначе говоря, поддерживать кровным евро украинскую промышленность и сельское хозяйство.

Столь жесткие антиукраинские шаги польского истеблишмента объясняются усталостью польского населения и от Украины, и от украинцев как таковых.

Отчасти из-за бытового поведения сотен тысяч украинских беженцев, которые своим поведением и взглядами (например, бандеровскими) нервируют польское общество. А отчасти из-за поведения киевского режима, который уже даже не просит, а требует от Польши увеличения финансовой и военной помощи.

Причем не только от Польши, но и от других стран ЕС. Которые – как и Варшава – в ответ демонстрируют все большую усталость от Украины и украинцев. Так, например, каждое четвертое преступление на почве ненависти в Чехии совершается против украинцев – что и неудивительно, ведь украинские беженцы сейчас составляют чуть ли не 5% чешского населения.

Опять же, живут на пособия, разогревают рынок недвижимости – а значит становятся причиной падения уровня жизни местного населения.

Отчетливое презрение к Украине регулярно демонстрируют Венгрия и Словакия. На антиукраинских лозунгах едва не победил на президентских выборах в Румынии крайне правый кандидат Джордже Симион. Болгария отказалась продавать Украине ранее обещанные ядерные реакторы. И все это не просто реакция местных политических элит – нет, элиты хоть и со скрипом, но реагируют на мнение избирателей.

В Западной Европе ситуация похожая. На фоне громких заявлений тамошних лидеров о поддержке Украины «до победы» население думает несколько иначе. По состоянию на конец 2024 года опросы в западноевропейских странах показывают падение уровня поддержки Украины и украинцев. В Швеции с 60% в феврале 2024 до 50% в декабре, в Дании – с 60% до 40%, в Британии – с 55% до 36%, а в Германии – с 40% до 28%.

При этом большинство населения в этих странах считает, что уровень поддержки киевского режима недостаточен – однако не желает, чтобы данный уровень увеличивался благодаря увеличению финансирования из их собственной страны.

Проще говоря, «мы за поддержку Украины – но не за свой счет».

И это речь идет лишь о поддержке в ходе войны – о тратах на восстановление пока никто даже не заикается. Общая стоимость послевоенной реконструкции и восстановления Украины составляет более 500 млрд долларов в течение десятилетия, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины на 2024 год. У киевского режима этих денег нет, и если они не найдутся, то пространство послевоенной Украины превратится в рассадник преступности и нестабильности, где главную скрипку будут играть украинские военнослужащие.

«Они вернутся свои деревни, свои города, где найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив», – описывает их перспективы польский президент Анджей Дуда. И не исключено, что эти люди будут зарабатывать при помощи нелегального бизнеса – например, экспорта оружия в Европу. Ну или экспортируют туда себя, привнеся в европейскую организованную преступность новые практики.

Естественно, такую Украину не ждут не только в ЕС, но и в НАТО. «Мы забываем, что Украина - страна балластная. Экономическое состояние плачевное, процесс деградации шел очень долго и ускорился в ходе СВО. Представить себе ситуацию, когда Украина сможет обеспечивать свою ремилитаризацию – что требуется от членов НАТО – очень сложно. А понижать уровень дисциплины в альянсе, когда некоторым странам не на что вкладываться в безопасность, неправильно», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

И это явно не то будущее, которое обещал стране в 2019 году тогда еще кандидат в президенты страны Владимир Зеленский. Новоявленный мессия и «Слуга Народа», он приходил под лозунгами европейской Украины, которую с распростертыми объятьями примут в евроатлантические структуры. Справедливой Украины, где у каждого человека будет светлое будущее и перспективы в нем. Мирной Украины, где закончится гражданская война, будут реализованы Минские соглашения, после чего Восток и Запад страны будут жить в гармонии друг с другом.

На деле же получилось совсем иное. За шесть лет президентства Зеленского Украина окончательно превратилась в несостоявшееся государство, с нацистской идеологией и диктатурой. С террором и насилием вместо хоть какого-то подобия народовластия. С лозунгами о продолжении бессмысленной войны до последнего украинца.

Поэтому треть населения сбежала из «светлого украинского настоящего» в Европу. Поэтому теперь, после трех лет безудержной и безоговорочной поддержки, не только среди непосредственных соседей Украины на западе, но и в других странах ЕС стали прозревать настоящую сущность киевского режима – и проявлять признаки того, что такая Украина Европе действительно не нужна. Как любому нормальному государству не нужен постоянный источник проблем на его границах.