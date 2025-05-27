  • Новость часаРоссийские войска освободили Старую Николаевку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру
    Эксперт: Россия готова и к мирному урегулированию, и к продолжению СВО
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за препятствования Европы миру на Украине
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    11 комментариев
    27 мая 2025, 12:58 • В мире

    Украина надоела всей Европе

    Украина надоела всей Европе
    @ Oleksii Chumachenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли. Это показывают и социологические опросы и, главное, заявления и действия европейских политиков, прежде всех тех стран, которые являются непосредственными соседями Украины.

    Подавляющая часть мошеннических махинаций на постсоветском пространстве исходит из Украины. Об этом заявил руководитель финансовой разведки Белоруссии Дмитрий Захаров.

    И любой россиянин, которому хоть раз звонили из «службы безопасности Центробанка» – то есть с днепропетровских колл-центров – с ним согласится. Украинское государство давно превратилось в источник постоянных угроз для жителей России, и далеко не только из-за текущих боевых действий.

    Некоторое время казалось, что в Европе к Украине относятся по-другому. Европа вложила чуть ли не полторы сотни миллиардов евро в поддержку киевского режима, и именно ЕС украинцы считают своим главным спонсором и защитником – тем более после второго пришествия Трампа. Если сейчас примерно 2/3 украинцев считают, что США устали от них и что американская поддержка будет сокращаться, то такая же доля жителей Украины – 2/3 уверена в том, что Европа будет помогать им столько, сколько сможет.

    Однако сейчас из европейских стран исходят очень неприятные для киевского режима – а также граждан Украины в целом – звоночки. Так, в Польше кандидат в президенты от правой оппозиционной партии «Право и Справедливость» Кароль Навроцкий заявил о том, что если он победит в ходе второго тура выборов (который назначен на 1 июня), то никогда не поддержит ратификацию документов о членстве Украины в НАТО. А без подписи польского президента не будет польского согласия на членство – то есть не будет никакого членства.

    Конечно, украинские представители возмутились и заявили, что вхождение их страны в НАТО нужно самой Варшаве. «Это повышает безопасность Польши, ведь восточная граница будет более защищенной. Решение о запрете или ограничении каких-либо прав Украины неприемлемо, поскольку для Украины это вопрос существования», – заявил посол киевского режима в Польше Василий Боднар.

    И польские власти, казалось бы, встали на их сторону. Даже пошли дальше – обвинили антиукраинского Навроцкого в работе на Кремль. «Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу – запрет на вступление Украины в НАТО. Навроцкий только что добровольно подписал это требование. Следующим будет капитуляция и раздел Украины. Он тоже подпишет. Это смертельно опасно для Польши», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Но тот же самый Туск сейчас решил добить украинскую экономику и пролоббировал отказ от беспошлинного ввоза в ЕС украинских товаров, введенного в июне 2022 года. «Трех-четырех месяцев было достаточно, чтобы осознать, что этот механизм не имеет смысла, что он угрожает стабильности польского рынка. И нужно было принять меры, чтобы его блокировать… Мы каждый день видели тысячи вагонов, наполненных зерном, которые направлялись в Польшу, а вы перед камерами говорили, что все прекрасно», – заявил Туск депутатам Сейма.

    Иначе говоря, Украину лишают беспошлинного и неограниченного доступа к европейскому рынку – а ведь это едва ли не главное, что еще в 2013 году обещали протестующим на Майдане. То есть пока Европа готова еще давать киевскому режиму деньги на войну и на пропитание, но уже не готова покупать украинские товары, иначе говоря, поддерживать кровным евро украинскую промышленность и сельское хозяйство.

    Столь жесткие антиукраинские шаги польского истеблишмента объясняются усталостью польского населения и от Украины, и от украинцев как таковых.

    Отчасти из-за бытового поведения сотен тысяч украинских беженцев, которые своим поведением и взглядами (например, бандеровскими) нервируют польское общество. А отчасти из-за поведения киевского режима, который уже даже не просит, а требует от Польши увеличения финансовой и военной помощи.

    Причем не только от Польши, но и от других стран ЕС. Которые – как и Варшава – в ответ демонстрируют все большую усталость от Украины и украинцев. Так, например, каждое четвертое преступление на почве ненависти в Чехии совершается против украинцев – что и неудивительно, ведь украинские беженцы сейчас составляют чуть ли не 5% чешского населения.

    Опять же, живут на пособия, разогревают рынок недвижимости – а значит становятся причиной падения уровня жизни местного населения.

    Отчетливое презрение к Украине регулярно демонстрируют Венгрия и Словакия. На антиукраинских лозунгах едва не победил на президентских выборах в Румынии крайне правый кандидат Джордже Симион. Болгария отказалась продавать Украине ранее обещанные ядерные реакторы. И все это не просто реакция местных политических элит – нет, элиты хоть и со скрипом, но реагируют на мнение избирателей.

    В Западной Европе ситуация похожая. На фоне громких заявлений тамошних лидеров о поддержке Украины «до победы» население думает несколько иначе. По состоянию на конец 2024 года опросы в западноевропейских странах показывают падение уровня поддержки Украины и украинцев. В Швеции с 60% в феврале 2024 до 50% в декабре, в Дании – с 60% до 40%, в Британии – с 55% до 36%, а в Германии – с 40% до 28%.

    При этом большинство населения в этих странах считает, что уровень поддержки киевского режима недостаточен – однако не желает, чтобы данный уровень увеличивался благодаря увеличению финансирования из их собственной страны.

    Проще говоря, «мы за поддержку Украины – но не за свой счет».

    И это речь идет лишь о поддержке в ходе войны – о тратах на восстановление пока никто даже не заикается. Общая стоимость послевоенной реконструкции и восстановления Украины составляет более 500 млрд долларов в течение десятилетия, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины на 2024 год. У киевского режима этих денег нет, и если они не найдутся, то пространство послевоенной Украины превратится в рассадник преступности и нестабильности, где главную скрипку будут играть украинские военнослужащие.

    «Они вернутся свои деревни, свои города, где найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив», – описывает их перспективы польский президент Анджей Дуда. И не исключено, что эти люди будут зарабатывать при помощи нелегального бизнеса – например, экспорта оружия в Европу. Ну или экспортируют туда себя, привнеся в европейскую организованную преступность новые практики.

    Естественно, такую Украину не ждут не только в ЕС, но и в НАТО. «Мы забываем, что Украина - страна балластная. Экономическое состояние плачевное, процесс деградации шел очень долго и ускорился в ходе СВО. Представить себе ситуацию, когда Украина сможет обеспечивать свою ремилитаризацию – что требуется от членов НАТО – очень сложно. А понижать уровень дисциплины в альянсе, когда некоторым странам не на что вкладываться в безопасность, неправильно», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    И это явно не то будущее, которое обещал стране в 2019 году тогда еще кандидат в президенты страны Владимир Зеленский. Новоявленный мессия и «Слуга Народа», он приходил под лозунгами европейской Украины, которую с распростертыми объятьями примут в евроатлантические структуры. Справедливой Украины, где у каждого человека будет светлое будущее и перспективы в нем. Мирной Украины, где закончится гражданская война, будут реализованы Минские соглашения, после чего Восток и Запад страны будут жить в гармонии друг с другом.

    На деле же получилось совсем иное. За шесть лет президентства Зеленского Украина окончательно превратилась в несостоявшееся государство, с нацистской идеологией и диктатурой. С террором и насилием вместо хоть какого-то подобия народовластия. С лозунгами о продолжении бессмысленной войны до последнего украинца.

    Поэтому треть населения сбежала из «светлого украинского настоящего» в Европу. Поэтому теперь, после трех лет безудержной и безоговорочной поддержки, не только среди непосредственных соседей Украины на западе, но и в других странах ЕС стали прозревать настоящую сущность киевского режима – и проявлять признаки того, что такая Украина Европе действительно не нужна. Как любому нормальному государству не нужен постоянный источник проблем на его границах.

    Главное
    Назначен новый глава ГУ Росгвардии по Москве
    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    Литва попросила ЕС профинансировать укрепление границы
    Захарова осудила протест Польши из-за демонтажа барельефов в «Медном»
    В Тбилиси испугались закрытия рынка России после осквернения флага
    Зафиксирован рост переходов американцев в православие
    Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч получил тюремный срок

    Почему российская экономика оказалась на грани заморозки

    В экономике России наблюдаются признаки переохлаждения, отмечает Минэкономразвития. Пора бы Центробанку снижать ставку, чтобы не довести ситуацию до непоправимой. Тем более что в последние недели инфляция держится довольно низко – на уровне 3-4%. Однако пойдет ли регулятор на это? Где баланс между сдерживанием инфляции и замедлением экономики? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары перегрузили ПВО Украины и Трампа

    Массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на недавние атаки беспилотников ВСУ, показали готовность и возможность России отстаивать свои интересны и защищать своих граждан. При этом в Кремле критику из Белого дома по поводу российских действий связали с «эмоциональной перегрузкой» на фоне переговорного процесса. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские учебники вернут к единству по примеру СССР

    В России намерены унифицировать школьные учебники по всем предметам. Данная мера призвана сформировать в стране единое образовательное пространство. По мнению экспертов, введение общих программ на территории страны гарантирует детям получение необходимых знаний в полном объеме. Как инициатива скажется на системе образования и останется ли в ней место для уникальных авторских методик? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина надоела всей Европе

    Из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли. Это показывают и социологические опросы и, главное, заявления и действия европейских политиков, прежде всех тех стран, которые являются непосредственными соседями Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............