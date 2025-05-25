Эксперты FT спрогнозировали усиление позиций ультраправых в Европе

Financial Times: Ультраправые продолжат укреплять позиции в Европе

Tекст: Ольга Иванова

Рост влияния крайне правых и националистических партий становится тенденцией в европейской политике, пишет Financial Times. Недавний пример – президентские выборы в Румынии, где Никушор Дан, выступающий за интеграцию в ЕС, победил ультранационалиста Джордже Симиона. Несмотря на поражение, Симион получил 46% голосов.

AUR, партия Симиона, уже стала второй по численности в парламенте Румынии. Издание пишет, что его сторонники могут укрепить позиции на фоне политической нестабильности и непопулярных экономических мер. Если реформы не будут реализованы, крайние националисты могут воспользоваться общественным разочарованием в традиционных партиях.

Аналогичные процессы развиваются по всей Европе, сообщает издание. Крайне правые побеждали или занимали второе место на выборах в Австрии, Нидерландах, Германии и Португалии, а в Италии действует правительство при поддержке националистов. В Польше исход второго тура президентских выборов определит, смогут ли власти продолжить реформы, направленные на восстановление независимости судебной системы.

Эксперты считают, что попытки умеренных партий копировать риторику радикалов редко приносят успех – избиратели предпочитают подлинных представителей антисистемных движений.

На фоне пандемии, высокой инфляции и спецоперации на Украине антисистемные настроения только усилились. Социальные сети ускоряют поляризацию и радикализацию общества. Если умеренные партии не станут действовать решительнее, крайне правые силы, уже занявшие вторые места, в будущем могут прийти к власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии признал необоснованной попытку аннулировать результаты второго тура президентских выборов по требованию Джордже Симиона.

Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах президента Румынии. Джордже Симион признал поражение и поздравил соперника.