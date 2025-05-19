Мэр Бухареста Никушор Дан стал президентом Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан после подсчета ЦИК 99% объявлен президентом Румынии

Tекст: Ирма Каплан

Мэр Бухареста Никушор Дан объявил о победе во втором туре президентских выборов в Румынии после подсчета 99% голосов, cообщив об этом в своих соцсетях.

«Победа принадлежит каждому», – написал он, добавив, что первый день в статусе президента начнет с «реконструкции Румынии, единой, честной страны, основанной на уважении к закону и людям».

Около избирательного штаба Дана собрались тысячи сторонников, которые скандируют: «Никушор!» «Европа!» «Румыния!». На бульваре Элизабеты в центре Бухареста перекрыто движение автотранспорта в ожидании выступления нового президента Румынии, передает ТАСС.

Во втором туре соперником Дана стал Джеордже Симион, который по данным ЦИК уступил ему с результатом 45,74% голосов против 54,26%.

В Румынии в воскресенье состоялся второй тур президентских выборов, избирательные участки работали до 21.00 (совпадает с мск). Первый тур прошел 4 мая и выявил двух лидеров: главу националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона (41%) и мэра Бухареста Никушора Дана (21%).

После обработки 75% голосов данные ЦИК показывали, что у Дана 52,20% голосов, у Симиона 47,80%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса, спровоцированного отменой результатов первого тура после победы независимого кандидата Кэлина Джеорджеску.

Конституционный суд Румынии отменил победу Джеорджеску в первом туре из-за сообщений о якобы российских «кибератаках». Позже румынская налоговая служба установила, что кампания в TikTok была оплачена проевропейской Национально-либеральной партией Румынии.

Симион сообщил, что намерен назначить Джеорджеску на пост премьер-министра, если выиграет президентские выборы.