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    26 февраля 2025, 20:30 • В мире

    Арестом «пророссийского» политика Румыния разжигает кризис между ЕС и США

    Арестом «пророссийского» политика Румыния разжигает кризис между ЕС и США
    @ Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Бухаресте задержан «пророссийский» экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Он проходит подозреваемым по делу о незаконном финансировании своей избирательной кампании. В его поддержку открыто выступают США, однако власти Румынии решили проигнорировать позицию Вашингтона в пользу позиции Брюсселя. Как уголовное преследование скажется на политической карьере Джорджеску?

    В Бухаресте задержан экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Он обвиняется в осуществлении деятельности, направленной против конституционного порядка, причастности к работе «организации с фашистским характером», а также в ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании.

    Политику грозит до 20 лет лишения свободы. Он будет находиться под судебным контролем 60 дней. Задержание произошло за полтора часа до запланированной процедуры по выдвижению Джорджеску кандидатом на новых президентских выборах. Как сообщил телеканал Stirile Pro TV, группа парламентариев из «Альянса за объединение румын», который поддерживает его кандидатуру, отправилась в Генпрокуратуру «требовать объяснений».

    Расследования проводятся и в отношении «сторонников» Джорджеску. В общей сложности следствие ведется против 27 человек, которым, помимо финансирования кампании экс-кандидата, вменяют подстрекательство к расизму, фашизму и ксенофобии. Их называют сообщниками Горацио Потры, лидера румынских наемников в Конго. При этом сам Джорджеску отрицал какую-либо связь с этим человеком.

    На произошедшее отреагировал и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. «Только предоставление четких и безупречно обоснованных доказательств может гарантировать, что это уголовное расследование не будет перенаправлено в избирательную кампанию за конкретного кандидата», – заявил он в интервью местному телевидению.

    Напомним, в ноябре прошлого года Кэлин Джорджеску победил в первом туре президентских выборов, получив более 22% голосов. Второе место с результатом 19,18% заняла лидер правоцентристского «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони. Они должны были стать соперниками во втором туре 8 декабря.

    Но за два дня до назначенной даты Конституционный суд (КС) отменил результаты голосования. Поводом стали рассекреченные властями документы разведки о «кибератаках с целью повлиять на правильность избирательного процесса» (якобы в том числе со стороны России) и о массовой известности Джорджеску «благодаря преференциям» от TikTok. Однако позже румынская налоговая служба выяснила, что кампания в TikTok была оплачена проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (PNL), что вызвало еще больший скандал в Европе.

    При этом в ходе Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Бухарест за отмену выборов на основе «неубедительных подозрений». На полях мероприятия американские чиновники в частном порядке даже требовали от румынских коллег не препятствовать участию Джорджеску в новых выборах.

    В защиту Джорджеску ранее высказывался Дональд Трамп – младший и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск. Предприниматель эмоционально отреагировал на его задержание. «Они только что арестовали человека, который набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак», – написал Маск в своей соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    В экспертной среде считают, что Румыния руководствуется инструкциями извне, которые поступают от руководства Евросоюза. Огромная финансовая зависимость от Брюсселя заставляет Бухарест игнорировать позицию Вашингтона.

    «Задержание Джорджеску было сделано по указке Еврокомиссии.

    Сейчас Брюссель противопоставляет себя Соединенным Штатам, пытается доказать, что не потерял свой вес и влияние в Европе. Также мы имеем дело с желанием Бухареста подтвердить, что Румыния считается с институтами ЕС», – отметил Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

    То, что Джорджеску по-прежнему называют «пророссийским» политиком, подтверждает тезис о том, что правящие элиты Евросоюза «не отличаются ни убеждениями, ни компетентностью»: «То, чем они занимаются, – это пропаганда». 

    «Вашингтон не может в одиночку переломить почти весь ЕС. Румыния – член Евросоюза, одна из беднейших его стран и полностью зависимая от средств, получаемых от Брюсселя. Поэтому для Бухареста нормальные контакты с Брюсселем более важны, чем диалог с Белым домом», – добавляет Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    По словам эксперта, Евросоюз, в отличие от США, действует в логике военного времени и не готов разговаривать с Россией: «Главное для ЕС – противостояние с Россией и поддержка Украины. А Румыния – очень важное звено в данном процессе, ведь речь идет об огромном узле снабжения ВСУ.

    Поэтому ЕС и НАТО не могут допустить, чтобы к власти в этой стране пришел политик, подобный Джорджеску.

    Допустим, президент Румынии наложит вето на поставки оружия Украине. Этот запрет придется преодолевать в парламенте. Да, евроатлантические партии имеют большинство, но не конституционное. Поэтому отменять волю главы государства придется долго и муторно. И это все понимают», – рассуждает Трухачев.

    В свою очередь Татьяна Биткова, старший научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН, подчеркивает, что история Джорджеску «сама по себе очень румынская». «Смена политического руководства здесь всегда имеет театральную оболочку», – отметила спикер.

    По оценке экспертов, задержание Джорджеску скажется не только на его судьбе, но и на ходе избирательной кампании в целом. По словам Трухачева, румынские власти решили перестраховаться: «Системному кандидату с характерной фамилией Антонеску противник в лице Джорджеску не очень нужен».

    В начале февраля правящая коалиция Румынии официально выдвинула бывшего лидера Национал-либеральной партии Крина Антонеску кандидатом на пост президента, который и станет главным конкурентом Елене Ласкони. В то же время Джорджеску даже после аннулирования итогов голосования продолжает исповедовать свои политические взгляды, среди которых не только сокращение присутствия в стране НАТО, но и налаживание отношений с Москвой, а также сокращение военной помощи Украине.

    По прогнозу Битковой, политическая карьера Джорджеску, скорее всего, может быть завершена. «Он много работал в ООН и не был политическим деятелем. Совсем недолго состоял в крайне правом «Альянсе за объединение румын», а на выборы шел без программы. Он говорил то одно, то другое, никто не знал, чего от него ждать. Именно по этой причине его решили изолировать», – считает эксперт.

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