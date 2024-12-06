В Румынии нашли хитрый ход против «пророссийского кандидата»

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Результаты первого тура прошедших в Румынии президентских выборов отменены. Так 6 декабря решил Верховный суд страны, посчитавший, что победа в первом туре Кэлина Джорджеску была незаконной.

И решил он это на основе выводов национальной разведки. «Румынские власти приняли решение рассекретить и опубликовать доклады разведки о вредоносных иностранных операциях, включая незаконное финансирование, поддержку цифровой избирательной кампании и кибератаках в ходе президентских выборов в Румынии», – говорилось в заявлении министерства иностранных дел страны от 5 декабря. В этих докладах утверждалось о том, что Россия якобы провела широкомасштабную информационную кампанию в поддержку Джорджеску в Тelegram и ТikTok.

Таким образом, со второй попытки (первая состоялась 29 ноября, когда было принято решение пересчитать голоса) судьи отменили сенсационные, по мнению многих, результаты первого тура.

Джорджеску, конечно, недоволен. «Они не могут смириться с тем, что румынский народ наконец сказал: “Мы хотим вернуть себе нашу жизнь, нашу страну, наше достоинство”», – говорит политик. Однако оспорить это решение уже нельзя, и теперь властям Румынии нужно организовывать заново весь избирательный процесс.

Собственно, власти и не против. Премьер-министр Марчел Чолаку назвал решение об аннулировании результатов «единственно правильным», поскольку «голосование румынского народа было грубо искажено в результате вмешательства России». По факту же ни для кого не секрет, что целью действующего правительства – как и его евросоюзовских начальников в Брюсселе – было не допустить победы Кэлина Джорджеску во втором туре.

Президент в Румынии – не такая уж и церемониальная фигура. Он избирается на пятилетний срок и имеет ряд полномочий в вопросах нацбезопасности, внешней политики и назначений в судебные органы.

Так, например, в роли Верховного главнокомандующего он может тормозить решения, связанные с транзитом военных грузов и выделением денег на военную помощь Украине – и Джорджеску уже заявил, что в случае успеха так и поступит. Перестанет спонсировать киевский режим и поставлять ему грузы.

Проблема тут не только в том, что Румыния является важным логистическим хабом для снабжения Украины – она еще и член коллективного Запада. Руководители которого и приняли решение организовать беспрецедентную отмену голосования.

«Они пошли на этот шаг, руководствуясь логикой военного времени. Перед лицом противостояния с Россией нужно единство рядов ЕС и НАТО. А президент Джорджеску даже с небольшими полномочиями его бы нарушил», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Вторым важным моментом было недопущение прихода к власти очередного «человека Трампа». То есть национально-ориентированного (наряду с премьером Венгрии Виктором Орбаном, его словацким визави Робертом Фицо и им подобным) правого лидера, на которого американский президент мог бы полагаться в своем очевидном уже конфликте с брюссельскими бюрократами.

Цель понятна и логична. Но вот инструмент для ее реализации, на первый взгляд, может привести к обратному эффекту. Избиратели Джорджеску, возмущенные очевидным беззаконием в отношении их кумира, лишь еще сильнее мобилизуются, в результате чего количество поданных за него голосов может увеличиться.

Верховный суд, конечно, может вообще исключить Кэлина Джорджеску из списков голосования (Генпрокуратура уже возбуждает уголовные дела за вмешательство в выборы, и вряд ли Джорджеску пойдет по ним как свидетель), однако этот вариант чреват уличными бунтами. Все-таки голосование за Джорджеску было протестным – румыны голосовали против экономического кризиса, чрезмерных трат на Украину, нерешенного цыганского вопроса и прочих экономических неурядиц в стране. Ну и против Брюсселя, конечно же, чье давление они считают одной из причин этих проблем. И в этой ситуации снятие Джорджеску будет рассматриваться как лишение румынского населения права выбора и права на лучшую жизнь.

Однако не исключено, что стратегия по недопущению победы Джорджеску выбрана несколько иная – куда более хитрая. В рамках нее целью решения Верховного суда является не Джорджеску, а занявшая второе место (и, соответственно, вышедшая с ним во второй тур) Елена Ласкони.

Дело в том, что Ласкони – радикальный проевропейский политик, которая открыто ставит интересы Брюсселя выше румынских. И поэтому она является крайне удобным кандидатом для Джорджеску. На ее фоне он выглядит как патриот, а значит, может собрать голоса умеренных избирателей и выиграть второй тур.

А вот если бы ему противостоял занявший третье место Марчел Чолаку, то шансы Джорджеску на победу были бы куда меньше. «Он системный левый, левоцентрист. С небольшим налетом национализма, как это часто бывает в регионе. Он за следование ЕС и НАТО, но не безоглядно. И он напоминает о притеснении румын в Черновцах, чего Ласкони не делает. И в отношении России он все-таки меру знает, и «экзистенциальной угрозой» Румынии ее не объявляет», – говорит Вадим Трухачев. И вот на фоне Чолаку для многих румынских центристов Джорджеску уже выглядит как радикал.

Поэтому решение Верховного суда могло быть принято лишь для того, чтобы сменить соперника для Джорджеску во втором туре. Благо отставание Чолаку от Ласкони составляло жалкие 0,03% (или менее трех тысяч голосов). И эти цифры всегда можно исправить, на крайний случай нарисовать.

Сама Ласкони, конечно, понимает, что ее сейчас лишают второго тура. Поэтому она – несмотря на всю свою русофобию и проевропейскость – уже осудила решение суда. Назвала его «незаконным, безнравственным, подрывающим саму суть демократии».

«Мы должны были уважать волю румынского народа. Нравится нам это или нет, с правовой и законной точки зрения 9 млн румынских граждан… выразили свое предпочтение определенному кандидату посредством своих голосов. Мы не можем игнорировать их волю!» – возмутилась она. И добавила, что вопрос о вмешательстве России в выборы нужно было решать после голосования.

Однако ее мнение никто не спрашивает. Просто приносят в жертву. Ведь проевропейских кандидатов в Румынии вагон и маленькая тележка – ими всегда можно пожертвовать ради благого дела.