Захарова заявила о всплеске антироссийской истерии в Румынии

Tекст: Ольга Иванова

В комментарии, который передает ТАСС, Захарова заявила о беспрецедентном всплеске антироссийской истерии в ходе кампании по выборам президента Румынии. Второй тур выборов должен состояться 8 декабря. Захарова отметила, что за обвинениями в гибридной войне со стороны России видится стремление повлиять на волеизъявление румынских граждан.

«Действительно, кампания по выборам президента Румынии, второй тур которых состоится 8 декабря, сопровождается беспрецедентным всплеском антироссийской истерии. За этим просматривается стремление повлиять на сознание и волеизъявление граждан страны. Из уст местных политиков, чиновников и представителей СМИ звучат все более и более абсурдные обвинения», – заявила Захарова.

Она также отметила, что реакция официального представителя МИД Румынии на публикацию в социальной сети была надуманной и преподнесена как проявление гибридной войны со стороны России. Это, по ее словам, якобы посягательство на румынскую государственность, что только усугубляет антироссийские настроения в стране.

Ранее результаты первого тура президентских выборов утвердил Конституционный суд Румынии, отклонив требование о пересчете голосов, несмотря на обвинения в предвыборной пропаганде и манипуляциях с общественным мнением в соцсетях.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил ряд документов, суть которых сводится к попыткам обвинить якобы «пророссийские силы» в Румынии в поддержке независимого кандидата на выборах Кэлина Джорджеску.