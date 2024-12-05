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США пригрозили Румынии негативными последствиями в сфере безопасности
Глава пресс-службы Госдепа Миллер предупредил Румынию о негативных последствиях при отказе от прозападного курса
Если прозападный и трансатлантический курс Румынии изменится, стране грозят негативные последствия в сфере безопасности и инвестиций, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.
«США ценят вклад Румынии в качестве сильного союзника по НАТО и партнера в Евросоюзе. Достигнутый с таким трудом прогресс Румынии по закреплению в трансатлантическом сообществе не может быть обращен вспять иностранными игроками, пытающимися изменить внешнюю политику Румынии, отдалив ее от западных союзов», – приводит слова Миллера ТАСС.
Миллер отметил, что любые изменения в политическом курсе Румынии могут повлечь за собой серьезные негативные последствия для сотрудничества с США «в сфере безопасности».
Он также предупредил, что ограничение иностранных инвестиций станет препятствием для продолжения вложений со стороны американских компаний в Румынию.
Миллер заявил, что США внимательно следят за выборами в Румынии. «Румынскому народу решать, кого он изберет, и США не вмешиваются в этот выбор и в этот процесс», – заверил Миллер. При этом в заявлении Госдепа упоминается обеспокоенность возможным российским вмешательством в киберпространство и электоральные процессы в Румынии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов. В первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший почти 23% голосов и вышедший во второй тур вместе с Еленой Ласкони. Джорджеску скептически относится к поддержке Западом Украины, боевым действиям в этой стране и конфликту с Россией, считая, что Румынии стоит поддерживать хорошие отношения с Россией. Он также позитивно оценивает президента России Владимира Путина.