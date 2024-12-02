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В Румынии утвердили итоги первого тура выборов президента
Конституционный суд Румынии утвердил итоги первого тура выборов президента
Результаты первого тура президентских выборов утвердил Конституционный суд Румынии, отклонив требование о пересчете голосов, несмотря на обвинения в предвыборной пропаганде и манипуляциях с общественным мнением в соцсетях.
Как сообщает агентство Аджерпрес, Конституционный суд Румынии отклонил требование аннулировать результаты первого тура президентских выборов, которые прошли 24 ноября, передает ТАСС. Решение суда последовало после пересчета 9,5 млн голосов, завершенного в понедельник.
Решение суда связано с требованием выбывшего кандидата в президенты Кристиана Терхеша. Он утверждал, что члены Союза за спасение Румынии вели предвыборную пропаганду во время голосования. Также он заявлял о незаконной передаче голосов от председателя партии «Правая сила» Лудовика Орбана к лидеру Союза Елене Ласкони.
Кроме того, независимый кандидат Кэлин Джорджеску обвинялся в манипуляции общественным мнением через TikTok и использовании фальшивых аккаунтов. Судебные разбирательства касались также финансирования его кампании в нарушение закона.
Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, получив почти 23% голосов и выйдя во второй тур вместе с Еленой Ласкони. Президент России Владимир Путин прокомментировал выборы в Румынии, отметив в шутливой форме, что один из кандидатов не устроил власти, и было решено пересчитать голоса.