В Румынии утвердили итоги первого тура выборов президента

Конституционный суд Румынии утвердил итоги первого тура выборов президента

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает агентство Аджерпрес, Конституционный суд Румынии отклонил требование аннулировать результаты первого тура президентских выборов, которые прошли 24 ноября, передает ТАСС. Решение суда последовало после пересчета 9,5 млн голосов, завершенного в понедельник.

Решение суда связано с требованием выбывшего кандидата в президенты Кристиана Терхеша. Он утверждал, что члены Союза за спасение Румынии вели предвыборную пропаганду во время голосования. Также он заявлял о незаконной передаче голосов от председателя партии «Правая сила» Лудовика Орбана к лидеру Союза Елене Ласкони.

Кроме того, независимый кандидат Кэлин Джорджеску обвинялся в манипуляции общественным мнением через TikTok и использовании фальшивых аккаунтов. Судебные разбирательства касались также финансирования его кампании в нарушение закона.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, получив почти 23% голосов и выйдя во второй тур вместе с Еленой Ласкони. Президент России Владимир Путин прокомментировал выборы в Румынии, отметив в шутливой форме, что один из кандидатов не устроил власти, и было решено пересчитать голоса.