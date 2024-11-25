Джорджеску выиграл первый тур выборов президента Румынии

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает Постоянная избирательная администрация, Джорджеску набрал 22,94% голосов в первом туре президентских выборов в Румынии. Следом за ним идет Елена Ласкони, лидер правоцентристской партии «Союз за спасение Румынии», которая получила 19,18% голосов. Замыкает тройку лидер Социал-демократической партии и действующий премьер-министр Марчел Чолаку с 19,15% голосов, передает ТАСС.

Среди румын, проживающих за границей, Джорджеску также одержал победу, набрав 43,35% голосов. Второе место среди иностранных избирателей занимает Ласкони с 26,82%, а третье – Джордже Симион, лидер «Альянса за объединение румын», с 12,07%.

Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо было набрать более 50% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не достиг этой цели, 8 декабря пройдет второй тур, в котором примут участие Джорджеску и Ласкони. Это знаменует собой первый случай после падения режима Николае Чаушеску, когда социал-демократ не участвует во втором туре президентских выборов в Румынии.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за выборами президента в Румынии, но воздерживается от прогнозов.

Ранее стало известно, что сторонник союза с Россией Георгеску обошел Чолаку на президентских выборах в Румынии. Financial Times сообщила, что на этих выборах произошло политическое землетрясение. Политолог Рар, комментируя эти выборы, заявил, что либеральная идеология ЕС не может справиться с современными вызовами.