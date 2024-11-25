Песков заявил, что Кремль воздержится от комментариев по выборам в Румынии

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что пока он не готов давать прогнозы относительно выборов в Румынии. В ответ на вопрос о возможной неожиданности результатов голосования для Кремля и перспективах независимого кандидата Кэлина Георгеску, Песков отметил, что «не стал бы давать никаких прогнозов», передает ТАСС.

«Нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной», – добавил пресс-секретарь президента России.

Он также подчеркнул, что Москве хорошо знакома политика действующего руководства Румынии, которая, по его словам, не является дружественной России.

Ранее сторонник союза с Россией Георгеску обошел Чолаку на президентских выборах в Румынии.

Financial Times сообщила, что на этих выборах произошло политическое землетрясение.

Политолог Рар, комментируя эти выборы, заявил, что либеральная идеология ЕС не может справиться с современными вызовами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что либералы могут потерять власть еще в одной стране Европы.