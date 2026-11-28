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Грушко заявил о колоссальных потерях Европы из-за антироссийской политики
Грушко: Европа несет колоссальные потери из-за антироссийской политики
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Европа несет колоссальные потери из-за своей безрассудной антироссийской политики.
«Потери колоссальные. То, что происходит с ЕС, кризис, который приобрел экономическое, социальное, политическое измерение – это результат той безрассудной политики, которую они проводят в отношении нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Грушко на полях 20-го заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.
По его словам, Европа от нормальных отношений с Россией получила колоссальный так называемый «дивиденд мира», но сейчас эта тема в Евросоюзе «абсолютно табуирована».
Почти каждый третий житель Евросоюза не имеет средств для покрытия непредвиденных расходов, десятки миллионов людей находятся под угрозой бедности или социальной изоляции, а также не могут обеспечить нормальное отопление своих домов, следует из данных Евростата и заявлений Еврокомиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК отказалась от двусторонних консультаций с Россией по безопасности.
В октябре Грушко заявил о невозможности возвращения к нормальным отношениям с Европой.
В июне глава РФПИ Дмитриев сообщил о потере странами Европы около 3 трлн евро из-за отказа от российской энергетики.