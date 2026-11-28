Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Онищенко заявил о закреплении оспы обезьян в человеческой популяции
Эпидемиолог Онищенко заявил о глобальном распространении оспы обезьян
Риски завоза оспы обезьян связаны не только с африканскими странами, поскольку вирус уже активно распространяется за пределами континента, сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Оспа закрепилась в человеческой популяции. Раньше был переход от приматов на человека. Сейчас она уже далеко не только в Африке», – заявил Онищенко ТАСС.
При этом эпидемиолог отметил, что естественный очаг инфекции по-прежнему сохраняется на территории Африки.
Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о госпитализации нескольких человек с подозрением на эту инфекцию. Пациенты находятся под наблюдением, а для быстрой диагностики заболевания ведомство применяет специально разработанные тест-системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге выявили очередной случай заболевания оспой обезьян у местного жителя. В четверг межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило о госпитализации двух человек с подозрением на эту инфекцию.
В октябре Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян.