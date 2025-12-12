Король Британии записал видео о личном опыте борьбы с раком

NYT: Король Британии Карл III записал видео о личном опыте борьбы с раком

Tекст: Валерия Городецкая

Букингемский дворец сообщил, что 77-летний король в своем послании коснется темы «пути своего выздоровления» и подчеркнет, как важны регулярные обследования для раннего выявления рака, сообщает NYT.

Ожидается, что обращение выйдет в эфир в 20.00 по местному времени на телеканале Channel 4, в рамках благотворительных программ по сбору средств на исследования и лечение онкологических заболеваний.

По данным дворца, сообщение было записано в Кларенс-хаусе, лондонской королевской резиденции, в последнюю неделю ноября.

Напомним, в феврале 2024 года у короля Британии Карла III обнаружили рак.

В марте этого года король Карл был госпитализирован для наблюдения после появления временных побочных эффектов своего лечения рака, что привело к отмене его мероприятий.

В августе RadarOnline сообщил об ухудшении здоровья британского короля Карла III.