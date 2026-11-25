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Психолог рассказала о воздействии негативных телешоу на подростков
Психолог: Негативные телешоу формируют ложную реальность у подростков
Телевизионные шоу с негативным образом семьи могут формировать у подростков ложное восприятие реальности и снижать эмпатию, заявила старший преподаватель Московского института психологии Анна Лодзь.
Подростки из-за недостатка жизненного опыта наблюдают романтизацию раннего материнства, деструктивного поведения и употребления запрещенных веществ, что искажает их картину мира, приводит слова специалиста ТАСС.
Просмотр агрессивного контента также влияет на способность к состраданию.
«Со временем, вследствие регулярного наблюдения сцен насилия любого рода, аффективный компонент эмпатии может снижаться», – отметила психолог.
Это делает события, которые должны вызывать тревогу или сочувствие, привычными, а критическое мышление притупляется.
Лодзь добавила, что подобные шоу часто романтизируют инфантильное родительство и не отражают реальность, так как зачастую снимаются по заранее написанным сценариям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, доцент Козуб сообщила о снижении терпения к нормальному темпу речи из-за ускоренных видео.
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В октябре доцент Шпагина заявила о сильном истощении психики из-за коротких видеороликов.