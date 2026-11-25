Женщины в четыре раза чаще мужчин обратились к московским психологам

Женщины в Москве обращались к психологам в четыре раза чаще мужчин

Tекст: Ольга Иванова

В основном за психологической помощью обращаются люди в возрасте от 20 до 59 лет. Об этом рассказал главный врач ПКБ № 1 имени Алексеева Георгий Костюк, передает РИА «Новости».

«Если ориентироваться на нашу Службу ментального здоровья, то примерно соотношение мужчин и женщин – это один к четырем, то есть 20% – это мужчины и 80% – это женщины. Если говорить о возрасте, то 80% – это работоспособный возраст, то есть 20–59 лет», – заявил Костюк.

По его словам, большинство пациентов направляют в Центры ментального здоровья врачи поликлиник. Часто москвичи приходят с жалобами на боли в сердце или нарушения пищеварения, однако обследования не выявляют отклонений в соматическом здоровье. В других случаях психологическая поддержка требуется для более эффективного лечения уже диагностированных кардиологических заболеваний.

Специализированные центры ментального здоровья работают в столице с 2024 года. Жители города могут бесплатно получить помощь психологов и психотерапевтов, которые обучают справляться с тревожными состояниями, депрессией, фобиями и нарушениями сна.

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