Посол Абрамов: Россия заняла второе место по экспорту пшеницы в ЮАР

Tекст: Катерина Туманова

«Согласно экспертным оценкам Федерального центра «Агроэкспорт», за январь-сентябрь 2026 года Россия экспортировала в ЮАР около 230 тыс. тонн продукции АПК на сумму свыше 54 млн долларов», – заявил Амбаров РИА «Новости».

По его словам, на пшеницу пришлось более 51,5 млн долларов, что обеспечило России второе место среди поставщиков на южноафриканском рынке.

Первое место по экспорту пшеницы в ЮАР заняла Польша.

Посол добавил, что несмотря на внешнеполитические и логистические трудности, двусторонняя торговля демонстрирует значительный потенциал в агропромышленной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре замглавы администрации президента Орешкин сообщил о готовности России поставлять продовольствие в страны Африки.

В том же месяце директор Института Африки РАН Абрамова заявила о возможном росте товарооборота со странами континента до 29 млрд долларов в 2026 году.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал формирование агропромышленного альянса между Россией и Африкой одной из важнейших задач.