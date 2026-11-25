Врачи разработали новые рекомендации по подбору контрацептивов

Tекст: Катерина Туманова

В тексте документа отмечается, что перед подбором безопасного и эффективного метода контрацепции пациенткам рекомендуется пройти осмотр и консультацию у врача-акушера-гинеколога, передает РИА «Новости».

Специалистам следует подробно изучить личный и семейный анамнез, а также учесть возраст, факторы риска, сопутствующие заболевания, установки и репродуктивные планы женщин.

В рекомендациях подчеркивается, что контрацепция не только помогает людям самостоятельно регулировать планирование беременности, но и служит методом профилактики ряда заболеваний репродуктивной системы.

Отдельное внимание в документе уделено правилам применения противозачаточных средств при ожирении, в перименопаузе, после прерывания беременности, а также в период лактации и послеродовом периоде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент России Владимир Путин поручил организовать статистические наблюдения по репродуктивным планам граждан. В январе Минздрав утвердил обновленный порядок оказания медицинской помощи беременным. В прошлом году Русская православная церковь поддержала запрет на вывоз репродуктивных тканей россиян за границу.