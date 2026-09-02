Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
В России полностью обновили состав вакцин от гриппа
Попова сообщила о замене всех трех компонентов в вакцинах от гриппа
Состав вакцин от гриппа в России в предстоящем сезоне полностью изменится в соответствии с международными рекомендациями, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте Всероссийской кампании по вакцинации на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.
Она отметила, что в предстоящем сезоне состав вакцин против гриппа полностью обновится.
«В этом году по международным рекомендациям экспертов в вакцинах от гриппа заменены все три компонента. Компонент гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, компонент гриппа А (H3N2) и компонент гриппа В», – заявила руководитель ведомства журналистам.
Попова подчеркнула, что одновременная замена всех трех штаммов является редким случаем. Роспотребнадзор советует региональным властям привить до 60% населения, включая 75% людей из групп риска.
Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре для своевременной выработки иммунитета перед эпидемическим подъемом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала начало первой волны заболеваемости гриппом в сентябре. А
кадемик РАН Геннадий Онищенко исключил масштабную вспышку инфекции в новом эпидемическом сезоне благодаря обновлению вакцины.
Заместитель президента Российской академии образования посоветовал россиянам заранее позаботиться о прививке.