В России полностью обновили состав вакцин от гриппа

Попова сообщила о замене всех трех компонентов в вакцинах от гриппа

Tекст: Мария Иванова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте Всероссийской кампании по вакцинации на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

Она отметила, что в предстоящем сезоне состав вакцин против гриппа полностью обновится.

«В этом году по международным рекомендациям экспертов в вакцинах от гриппа заменены все три компонента. Компонент гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, компонент гриппа А (H3N2) и компонент гриппа В», – заявила руководитель ведомства журналистам.

Попова подчеркнула, что одновременная замена всех трех штаммов является редким случаем. Роспотребнадзор советует региональным властям привить до 60% населения, включая 75% людей из групп риска.

Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре для своевременной выработки иммунитета перед эпидемическим подъемом.

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