Онищенко предупредил о скором всплеске заболеваемости ОРВИ

Онищенко предрек рост заболеваемости ОРВИ в сентябре

Tекст: Катерина Туманова

«Первый подъем, всплеск начнется в России уже в середине сентября. Он объясняется социальными причинами: сейчас 17 млн школьников сядут за парты, начнется «проэпидемичивание» друг друга. Это естественный, закономерный подъем заболеваемости», – сказал академик РИА «Новости».

Онищенко добавил, что случаи гриппа в сентябре фиксироваться не будут, однако прививку лучше сделать заранее.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также посоветовал пройти вакцинацию в ближайшие два месяца. Это позволит организму сформировать надежный иммунитет перед стартом эпидемического сезона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Попова предупредила, что первая волна гриппа начнется в сентябре. Онищенко спрогнозировал отсутствие пандемии гриппа в новом сезоне, а также предложил ввести в школах утренний фильтр для профилактики болезней.