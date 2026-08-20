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Онищенко предупредил о скором всплеске заболеваемости ОРВИ
Онищенко предрек рост заболеваемости ОРВИ в сентябре
Осенний сезон спровоцирует рост простудных заболеваний из-за возвращения за парты миллионов школьников, поэтому стоит заранее позаботиться о вакцинации, рекомендует заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Первый подъем, всплеск начнется в России уже в середине сентября. Он объясняется социальными причинами: сейчас 17 млн школьников сядут за парты, начнется «проэпидемичивание» друг друга. Это естественный, закономерный подъем заболеваемости», – сказал академик РИА «Новости».
Онищенко добавил, что случаи гриппа в сентябре фиксироваться не будут, однако прививку лучше сделать заранее.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также посоветовал пройти вакцинацию в ближайшие два месяца. Это позволит организму сформировать надежный иммунитет перед стартом эпидемического сезона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Попова предупредила, что первая волна гриппа начнется в сентябре. Онищенко спрогнозировал отсутствие пандемии гриппа в новом сезоне, а также предложил ввести в школах утренний фильтр для профилактики болезней.