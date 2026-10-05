Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Хакеры похитили данные сотен тысяч клиентов японского инвестфонда Daiwa
Данные 220 тыс. клиентов японского фонда Daiwa Securities оказались под угрозой
Различные данные порядка 220 тыс. клиентов одного из крупнейших в Японии инвестиционных фондов Daiwa Securities могли быть похищены в результате несанкционированного доступа к системам одного из подрядчиков компании, объявила Daiwa Securities.
Злоумышленники могли получить несанкционированный доступ к данным около 220 тыс. клиентов японского инвестиционного фонда Daiwa Securities, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате взлома систем одного из подрядчиков корпорации.
Утечка затронула персональную информацию примерно 110 тыс. человек, включая имена, адреса электронной почты и номера счетов. В компании уточнили, что хакеры не смогли проникнуть в собственные системы фонда.
Представители Daiwa Securities заверили, что украденные сведения не позволят получить доступ к брокерским счетам или совершать финансовые операции. Однако корпорация предупредила о возможном риске мошеннических звонков и писем от лиц, выдающих себя за сотрудников фонда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября хакеры атаковали информационную систему сети ресторанов «Додо Пицца». В середине того же месяца британский банк Revolut передал персональные данные клиентов мошенникам из-за поддельных запросов. Японская авиакомпания Japan Airlines обратилась в полицию после масштабного взлома внутренних систем.