На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
Банк Revolut передал данные клиентов итальянским мошенникам
Мошенники получили данные клиентов Revolut через почту префектуры Италии
Британский банк Revolut раскрыл личные данные клиентов злоумышленникам, которые отправляли фиктивные запросы со взломанной почты итальянской префектуры.
Британский финтех-банк Revolut передал мошенникам персональные и финансовые данные клиентов после получения поддельных запросов, сообщает Corriere della Sera.
Сообщения приходили со скомпрометированной электронной почты итальянского государственного учреждения.
Запросы отправлялись с адреса префектуры города Реджо-Калабрия. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников почтовой полиции – подразделения МВД Италии по борьбе с киберпреступностью. Благодаря использованию настоящего сертифицированного адреса письма прошли автоматические проверки банка и были признаны легитимными, передает РИА «Новости».
В результате мошенники получили документы, удостоверяющие личность, банковские реквизиты, селфи для верификации, а также историю транзакций клиентов. По данным газеты, уведомления об утечке получили около 680 человек. В Revolut заявили, что инцидент затронул «очень ограниченное» число людей.
В финансовой организации подчеркнули, что системы банка и средства клиентов не пострадали. После обнаружения мошенничества компания заблокировала скомпрометированный адрес и уведомила государственные органы, правоохранительные структуры и финансовых регуляторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская финтех-компания Revolut подтвердила утечку конфиденциальной информации клиентов из-за мошеннических запросов.
Ранее злоумышленники взломали десятки тысяч компьютеров властей Великобритании для похищения данных.
Аферисты часто используют легенду об утечке персональных сведений для хищения средств граждан.