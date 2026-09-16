  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 71 дрон ВСУ
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    Датский вертолет нарвался на российские сигналы
    В США демократы поссорились из-за санкций против России
    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    Российские удары подталкивают Украину к правильному решению
    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне
    Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке
    Краматорск остался без света после ударов ВС России
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

    20 комментариев
    16 сентября 2026, 08:57 • Новости дня

    Банк Revolut передал данные клиентов итальянским мошенникам

    Мошенники получили данные клиентов Revolut через почту префектуры Италии

    Tекст: Мария Иванова

    Британский банк Revolut раскрыл личные данные клиентов злоумышленникам, которые отправляли фиктивные запросы со взломанной почты итальянской префектуры.

    Британский финтех-банк Revolut передал мошенникам персональные и финансовые данные клиентов после получения поддельных запросов, сообщает Corriere della Sera.

    Сообщения приходили со скомпрометированной электронной почты итальянского государственного учреждения.

    Запросы отправлялись с адреса префектуры города Реджо-Калабрия. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников почтовой полиции – подразделения МВД Италии по борьбе с киберпреступностью. Благодаря использованию настоящего сертифицированного адреса письма прошли автоматические проверки банка и были признаны легитимными, передает РИА «Новости».

    В результате мошенники получили документы, удостоверяющие личность, банковские реквизиты, селфи для верификации, а также историю транзакций клиентов. По данным газеты, уведомления об утечке получили около 680 человек. В Revolut заявили, что инцидент затронул «очень ограниченное» число людей.

    В финансовой организации подчеркнули, что системы банка и средства клиентов не пострадали. После обнаружения мошенничества компания заблокировала скомпрометированный адрес и уведомила государственные органы, правоохранительные структуры и финансовых регуляторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская финтех-компания Revolut подтвердила утечку конфиденциальной информации клиентов из-за мошеннических запросов.

    Ранее злоумышленники взломали десятки тысяч компьютеров властей Великобритании для похищения данных.

    Аферисты часто используют легенду об утечке персональных сведений для хищения средств граждан.

    15 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Участники МФМ не сдержали слёз во время выступления параальпиниста Набиева
    Участники МФМ не сдержали слёз во время выступления параальпиниста Набиева
    @ предоставлено организаторами

    Параальпинист Рустам Набиев поделился историей своего восхождения на Эверест на премьере шоу «Вызов» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге состоялась премьера проекта «Вызов». Одним из главных героев стал Рустам Набиев, который первым в мире покорил Эверест на одних руках. Ранее мужчина лишился обеих ног при обрушении казармы в Омске.

    На сцене блогер поделился личным опытом преодоления трудностей. «Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных мной вершин. Моя суперсила заложена в обычных человеческих качествах: в характере, в дисциплине, в ответственности», – признался Рустам Набиев.

    Спикер призвал аудиторию не сдаваться в тяжелые моменты и не зависеть от чужого мнения.

    По его словам, после получения травмы многие говорили об окончании прежней жизни, однако он предпочел сделать все по-своему. Параальпинист подчеркнул, что невозможное существует лишь до тех пор, пока кто-то не докажет обратное.

    Он прозвучал настолько искренне, что зал не смог сдержать слёз.

    Само шоу объединило восемь вдохновляющих историй людей из разных стран. Мероприятие реализуется арт-кластером «Таврида» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

    Фестиваль собрал 10 тыс. молодых лидеров со всего мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года параальпинист Рустам Набиев добрался до вершины Эвереста на одних руках. На высочайшей горе планеты спортсмен развернул российский государственный флаг. В начале сентября он в пятый раз поднялся на Эльбрус без использования канатной дороги.

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    15 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    В «Единой России» предложили учитывать позицию родителей по пятидневке в школах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Введение свободной субботы в школах не должно приводить к уплотнению расписания в будние дни, заявила координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова.

    При формировании учебного графика необходимо учитывать реальную нагрузку и мнение родителей, заявила Аршинова, сообщается на сайте ЕР.

    «Механический перенос субботних уроков на будни только усилит усталость школьников. Особенно это актуально для школ, где дети уже учатся во вторую смену и проводят значительную часть дня в образовательном учреждении. Пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму», – подчеркнула она.

    Парламентарий отметила, что партия выступает за рациональное распределение учебного времени и сокращение вторых смен. По ее словам, при составлении расписания важно оценивать всю нагрузку ребенка, включая количество и продолжительность уроков.

    Смысл пятидневки заключается в предоставлении дополнительного времени для семьи, спорта и творчества, что соответствует партийной программе комфортной школы.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    Politico: Российский корабль выпустил сигнальные ракеты по датскому вертолету

    Tекст: Мария Иванова

    Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону военного вертолета у южного побережья Дании, что вызвало обеспокоенность в Копенгагене, пишут западные СМИ.

    Вооруженные силы Дании сообщили в понедельник вечером, что российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по военному вертолету, передает Politico.

    «Российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по вертолету. Одна из выпущенных ракет прошла на небольшом расстоянии от вертолета», – говорится в заявлении датских военных.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент частью гибридной войны против Европы, направленной на запугивание и внесение разногласий. Она подчеркнула необходимость укрепления обороны Дании и Европы в ответ на действия России.

    Глава министерства иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что вертолет подвергся обстрелу сигнальными ракетами во время планового фотографирования российского корабля у берегов Гедсера

    В связи с ситуацией посла России вызвали для объяснений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш.

    Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за ее конфронтационного курса.

    Весной десять европейских стран во главе с Великобританией договорились о создании объединенных военно-морских сил для сдерживания российской угрозы.

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    15 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Головин: По программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках программы «Единой России» в стране создадут новые центры подготовки кадров для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ, сообщил член Высшего совета партии и Герой России Владислав Головин в ходе визита на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Головин осмотрел производственные цеха, оценил текущие мощности и встретился с трудовым коллективом, отметив, что за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз, сообщается на сайте «Единой России».

    «Вы – фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», – подчеркнул Головин.

    Политик напомнил, что партия и правительство обеспечивают завод федеральными средствами и льготными займами. Растущий гособоронзаказ гарантирует предприятию стабильность на годы вперед. Кроме того, в рамках проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные кластеры для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ.

    Головин также указал на важность ранней профориентации и развития наставничества. По его словам, для удержания молодых специалистов требуются понятные карьерные траектории, программы льготного жилья и развитие инфраструктуры.

    Ранее Головин сообщил о намерении партии «Единая Россия» поддерживать молодых специалистов на старте карьеры.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение мер поддержки региональных научно-производственных кластеров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост уровня трудоустройства выпускников колледжей до 80%.

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    15 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Россия заявила протест Дании

    Посол России Барбин вручил Дании ноту из-за опасных маневров военных вертолетов

    Россия заявила протест Дании
    @ Ronnie Robertson/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский посол Владимир Барбин вручил ноту протеста датской стороне из-за опасных маневров военных вертолетов Дании вблизи кораблей РФ.

    Россия предупредила Данию из-за опасных маневров датских военных вертолетов вблизи российских кораблей, передает РИА «Новости».

    Посол в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что датской стороне вручена соответствующая нота.

    «Потребовал от датской стороны принятия необходимых мер с тем, чтобы исключить повторения подобных инцидентов в будущем, и вручил соответствующую ноту», – заявил дипломат. Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о намерении вызвать российского посла из-за инцидента с якобы выпущенными «ложными тепловыми целями» по датскому вертолету в Балтийском море. При этом доказательств представлено не было.

    Посол отметил, что это не первый подобный случай. В сентябре 2025 года он уже обращал внимание датского внешнеполитического ведомства на опасные облеты вертолетом ВВС Дании большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Маневры создавали риск столкновения и помех в работе оборудования, при этом экипаж вертолета не выходил на связь и игнорировал предупреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщили о пуске сигнальных ракет с российского фрегата в сторону датского вертолета.

    Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла для обсуждения этого инцидента.

    Ранее дипломат Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Копенгагеном из-за его конфронтационного курса.

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    15 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах

    Минфин США констатировал сокращение долларовых активов в резервах России и Китая

    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава американского финансового ведомства Скотт Бессент обратил внимание на изменение структуры международных резервов Москвы и Пекина, отметив сокращение доли долларовых активов.

    Бессент подтвердил снижение доли американской валюты в международных накоплениях России и Китая на фоне высокого мирового спроса. По словам чиновника, именно эти страны стали лидерами по избавлению от долларовых активов, передает ТАСС.

    «Доля мировых транзакций в долларах в этом году фактически выросла, и единственное, что мы увидели, – это сокращение доли долларовых активов в резервах, причем в основном за счет России и Китая», – сказал Бессент.

    При этом министр подчеркнул сохранение высокого спроса на активы Соединенных Штатов со стороны других государств. В качестве доказательства он привел результаты двух недавних аукционов по размещению казначейских облигаций. Эти торги стали самыми успешными за последние 20 лет, что подтверждает глобальное доверие к американской финансовой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постепенном снижении доли доллара в международных расчетах.

    Ранее Скотт Бессент допустил возврат Москвы к использованию этой валюты после урегулирования украинского конфликта. В конце августа главы финансовых ведомств России и США провели двусторонние переговоры на полях заседания «Группы 20».

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    15 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитрий Медведев: Технологическое лидерство страны – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания в Сколково обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, цифровые платформы и передовая медицина войдут в число ключевых технологий, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, сообщается на сайте «Единой России».

    По его словам, технологическое лидерство должно стать сквозной идеей российской экономики и является важным условием укрепления суверенитета страны.

    Медведев подчеркнул, что технологический потенциал должен использоваться в самых разных сферах. «Нужно сделать все, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде – от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования. Здесь нужно использовать весь потенциал исполнительной власти, включая Правительство России, правительство регионов, корпораций, университетов, институтов развития и стартапов», – отметил председатель партии.

    Отдельно Медведев остановился на скорости внедрения новых разработок, которая, по его словам, имеет ключевое значение. «Для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье», – заявил он.

    Медведев также отметил укрепление российских технологических компетенций в последние годы, отдельно указав на оборонную сферу. «Наши компетенции технологические за последние годы очень окрепли. Ну а в тех ситуациях, когда это вопрос выживания страны – скажу здесь и об этом – например, оборонные технологии – это тоже технологии, важнейшие и сложнейшие. Они создаются быстро, и, что очень важно, очень быстро воплощаются в жизнь. Иначе мы бы находились совсем в другом положении», – сказал он.

    Говоря о развитии инновационной среды, Медведев отметил необходимость создать понятный путь от появления идеи до готового продукта, предоставляя разработчикам лабораторную и производственную базу и финансовые инструменты. Особую роль в этой работе, по его словам, играет Сколково, которое создавалось как экосистема для объединения инфраструктуры, компетенций, разработчиков и инвесторов.

    «Эта экосистема сформирована сегодня. Яркий пример – креативный кластер, который был создан при максимально активном участии правительства Москвы», – отметил Медведев.

    По его мнению, «Единая Россия» сможет добиться результата, объединив профессионалов и институты и обеспечив необходимые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях. «Важна и обратная связь, о чем мы всегда говорим на партийной площадке, между теми, кто создает, и теми, кто пользуется нашими решениями. Здесь тоже партийные возможности нужно использовать по полной программе, поскольку это поможет определить реальный результат», – заключил Медведев.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин назвал развитие искусственного интеллекта приоритетом технологического раздела народной программы.

    Летом Государственная дума при поддержке фракции приняла в первом чтении законопроект о регулировании отечественных технологий.

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    15 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов

    «Калашников» впервые продемонстрировал уникальный комплекс ПВО «Зверобой»

    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    На оружейном форуме в Москве впервые показали новейший комплекс ПВО «Зверобой», который уничтожает вражеские беспилотники с помощью высокоскоростных FPV-дронов «Кракен».

    Концерн представил новейшую разработку на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве, передает Telegram-канал «Калашникова». Комплекс предназначен для круглосуточной защиты объектов от вражеских беспилотников, включая аппараты типа «Лелека», «Лютый», «Бобер» и «Хорнет-XR».

    В арсенал «Зверобоя» входят высокоскоростные мультироторные перехватчики «Кракен». Они оснащены специальной боевой частью и могут применяться в любое время суток благодаря тепловизионным камерам. Заказчикам доступны стационарная и мобильная версии комплекса на базе серийного пикапа.

    «Стратегия «Калашникова» по эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, включающей различные созданные концерном средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА разного класса и на различных расстояниях», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что система гарантирует безопасность охраняемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО со специальной машиной «Импульс-Зверобой».

    Концерн «Калашников» представил выступающий носителем FPV-дронов беспилотник «Фортис».

    Глава предприятия Алан Лушников рассказал о модернизации ракет «Вихрь» для уничтожения вражеских аппаратов.

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    15 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва сможет вернуть заблокированные Евросоюзом финансовые активы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Летом Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов.

    В конце прошлого года министр пообещал жесткий ответ на любые попытки конфискации российских средств в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил планы европейских стран истощением их финансовых ресурсов для поддержки Украины.

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    15 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    В США демократы поссорились из-за санкций против России

    Демократы США столкнулись с расколом из-за законопроекта об антироссийских санкциях

    В США демократы поссорились из-за санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Законопроект о санкциях против России, названный в честь экс-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), вызвал разногласия среди демократов в Палате представителей США. Руководство фракции выступает против документа из-за расширения тарифных полномочий Дональда Трампа, однако часть конгрессменов готова его поддержать или пока не определилась.

    Руководство Демократической партии в Палате представителей США выступает против законопроекта о санкциях в отношении России, передает Axios. Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, позволит администрации Дональда Трампа вводить пошлины до 100% для пяти главных импортеров российской нефти.

    «Демократы Палаты представителей твердо поддерживают Украину, но закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы», – заявили конгрессмены Грег Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они отметили, что документ значительно расширяет полномочия президента по тарифам, но не обязывает вводить санкции.

    Документ позволяет администрации президента вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. Таким образом, демократы оказались перед выбором между поддержкой Украины и нежеланием предоставлять Трампу дополнительные возможности влиять на торговую политику.

    Голосование намечено на эту неделю. По данным издания, республиканцам могут потребоваться голоса демократов, чтобы компенсировать отказ части представителей собственного изоляционистского крыла поддержать законопроект.

    Против документа совместно выступили ведущие демократы в трех комитетах Палаты представителей – Грегори Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они заявили, что продолжат поддерживать Украину, однако считают предложенные меры скорее вредными, чем полезными. По их оценке, законопроект существенно расширяет президентские полномочия по введению пошлин, но при этом не обязывает администрацию вводить санкции против России.

    Другую позицию занял демократ от штата Мэн Джаред Голден, который нередко расходится с партийным руководством. Он сообщил, что почти наверняка проголосует за документ, поскольку поддерживает как санкции, так и применение пошлин. Издание отмечает, что Голден был единственным демократом, открыто одобрявшим многие спорные протекционистские меры Трампа.

    Сопредседатель межпартийной группы по Украине Марси Каптур заявила, что внимательно изучает законопроект и обсуждает его с коллегами по группе. Другой сопредседатель группы от демократов Майк Куигли сообщил, что его решение будет зависеть от точных формулировок документа.

    Микс и бывший лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер пытались скорректировать положения о торговле. Однако в понедельник контролируемый республиканцами комитет по регламенту отклонил предложенные поправки и направил законопроект на процедурное голосование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старшие демократы в Палате представителей выступили против законопроекта Линдси Грэма об антироссийских санкциях. Центристы опасаются наделения Дональда Трампа чрезмерно широкими полномочиями для введения пошлин. Месяцем ранее американский Сенат одобрил этот документ.

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    15 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Власти Киева назвали число уничтоженных в городе АЗС

    Киевская ГВА: В украинской столице с начала года атакованы 16 автозаправок

    Власти Киева назвали число уничтоженных в городе АЗС
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице с начала года повреждены 16 автозаправочных станций, заявил исполняющий обязанности главы Киевской городской военной администрации (ГВА) Андрей Ткачев.

    По словам Ткачева, угроза дефицита горючего в городе пока отсутствует, пишет издание «Страна». Он отметил, что с начала 2026 года в Киеве уничтожено 16 автозаправочных станций.

    Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и при объявлении тревоги спускаться в укрытия. По его словам, во время воздушной тревоги заправки обязаны закрываться, а персонал и клиенты – эвакуироваться.

    Накануне операторы российских беспилотников поразили используемую украинскими военными автозаправочную станцию в Киеве.

    Системное уничтожение заправок на стратегических трассах кратно осложнило переброску войск ВСУ.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой регулярные удары по топливной инфраструктуре.

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    15 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Reuters: Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    Reuters: Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные потерпели неудачу при тестировании новых дронов-перехватчиков, разработанных для уничтожения российских реактивных беспилотников, пишет агентство Reuters.

    Как сообщает Reuters, испытания новых украинских беспилотников-перехватчиков закончились неудачей из-за потери управления на высоких скоростях, что ставит под угрозу противовоздушную оборону страны предстоящей зимой, передает РИА «Новости».

    «В начале июля украинские военные пригласили большую группу производителей для испытаний нового поколения перехватчиков... все пошло не по плану», – отмечает зарубежное издание. По информации источников, аппараты теряли управление при достижении скорости свыше 400 км в час.

    В результате многие беспилотники разбивались в лесах и полях. Провал испытаний означает, что Украина рискует остаться зимой без достаточного количества западных систем ПВО и эффективных средств борьбы с быстрыми российскими ракетами и дронами.

    Ранее немецкие журналисты назвали новые российские реактивные беспилотники серьезной угрозой для украинской ПВО.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса подтвердил неэффективность имеющихся у ВСУ аппаратов против высокоскоростных целей.

    Британские СМИ отметили значительное превосходство российских дронов над украинскими перехватчиками в скорости.

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    15 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские штурмовые группы успешно прорвались в здания тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, закрепившись на новых позициях, рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка.

    По его словам, бойцы ВС России прорвали оборону противника и закрепились в нескольких частях тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, создав надежный плацдарм для дальнейшего наступления, передает РИА «Новости».

    «Был замысел – заходили с восточной стороны и с южной стороны (тюрьмы в Малой Токмачке), заходили три группы. Штурмовая группа, которая зашла с восточной стороны, ее поддерживала артиллерия... Группа, которая зашла с южной стороны, их поддерживал расчет БПЛА», – рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка в интервью телеканалу RT.

    Он сообщил, что в результате российским бойцам удалось выбить противника с занимаемых позиций и прорваться сразу в несколько частей объекта.

    «Вы сейчас наблюдаете картинку, мы можем сейчас подлететь, короче, сказать нашим штурмовым группам, которые там находятся, это наш плацдарм. Они могут выйти и помахать рукой и смело ходят по тюрьме с восточной стороны до запада», – сказал военный.

    По словам начальника штаба, российские подразделения также перешли Малую Токмачку и продвинулись к западной окраине населенного пункта.

    Он также высказал прогноз о дальнейшем продвижении в направлении Орехова.

    «Думаем через неделю-две 71-я зацепится за восточную часть Орехова. И мы думаем, за северную часть Орехова через неделю-две тоже зацепимся. И будет хороший результат», – заключил начштаба.

    В августе текущего года передовые российские штурмовые группы начали бои в городской застройке Орехова.

    Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии поразили ряд замаскированных огневых точек ВСУ в Запорожской области.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов сообщил о наступлении группировки войск «Днепр» на Ореховском направлении.

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    15 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бонне завершилась официальная церемония закрытия последнего генерального консульства России на территории Германии, сообщило посольство России в Берлине.

    Дипломатическая миссия в своем Telegram-канале сообщила, что под звуки гимна был спущен государственный флаг и снята памятная табличка. В мероприятии участвовали посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, а также дипломаты, журналисты и неравнодушные граждане.

    «Мы завершаем наше дипломатическое присутствие на Рейне. Все знают, что здесь мы находились 80 лет», – заявил Нечаев.

    Руководители миссии выразили благодарность сотрудникам за многолетнюю службу. Дипломаты отметили, что покидают страну с чувством выполненного долга, и выразили надежду на восстановление работы представительства в будущем.

    Напомним, российские власти отозвали согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие российской дипломатической миссии необоснованным решением.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    15 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с вертолетом
    МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с вертолетом
    @ Pbn-dk/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Дании вызовет российского посла, заявил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен.

    Внешнеполитическое ведомство европейской страны планирует провести разговор с дипломатическим представителем Москвы, передает РИА «Новости».

    «Посол России был вызван на беседу для обсуждения инцидента», – подчеркивается в заявлении министра.

    Причиной демарша стала ситуация в международных водах Балтийского моря у берегов датского города Гедсер. Утверждается, что по вертолету королевства якобы были выпущены ложные тепловые цели.

    При этом Копенгаген не предоставил никаких официальных доказательств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российский посол Владимир Барбин отверг обвинения Копенгагена по инциденту в аэропорту Лейпцига.

    В январе дипломат заявил об угрозах властей Дании отобрать землю у дипмиссии.

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