На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
Польша подняла самолеты якобы из-за активности России на Украине
Польша подняла в небо истребители и временно закрыла два аэропорта из-за якобы активных действий российских войск на Украине, сообщает Оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
Оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило об активности российской армии на Украине, передает РИА «Новости».
«Польская военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве», – заявили в ведомстве.
Польские военные отметили, что предпринятые меры носят превентивный характер. Они направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами.
Польское агентство воздушного движения (PANSA) уточнило, что из-за полетов военной авиации временно закрыты аэропорты Жешува и Люблина. Выполнение воздушных операций в этих воздушных гаванях приостановлено.
Ранее информационный портал NaTemat сообщал, что регулярные вылеты истребителей обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. По официальным данным министерства национальной обороны, летный час истребителя F-16 стоит 76-77 тыс. злотых, что составляет около 21 тыс. долларов.
Ранее «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей.
В июле Польша и страны НАТО подняли в воздух военную авиацию из-за действий российских сил.
В мае Варшава задействовала дежурные истребители и системы противовоздушной обороны.
В марте польские военные привели в готовность наземные средства радиолокационной разведки.