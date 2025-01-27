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В Госдуме предложили запретить продажу украинских конфет
Госдума предложила маркетплейсам запрет продажу украинских конфет
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение в АКИТ с предложением разработать политику для маркетплейсов, которая остановит торговлю украинскими товарами независимо от места их производства.
Гусев предложил запретить продажу украинских товаров на интернет-площадках. Он направил обращение президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с просьбой разработать единую политику маркетплейсов, отмечает РИА «Новости».
«Прошу Вас содействовать разработке единой политики маркетплейсов по запрету продажи продовольственных товаров, произведенных на Украине, вне зависимости от декларированного происхождения», – говорится в обращении.
Гусев рассказал агентству, что на популярных маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon и «Яндекс. Маркет», были обнаружены конфеты украинского производства, несмотря на запреты. По его словам, на фото-отзывах товаров явно указано происхождение – Украина, что вводит покупателей в заблуждение.
Депутат выразил обеспокоенность, что средства от продажи продукции компании Roshen, принадлежащей Петру Порошенко, могут использоваться для финансирования украинских вооруженных сил. Также он подчеркнул риск содержания в сладостях токсичного бензопирена, запрещенного к продаже в России.
Гусев направил обращения в Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркет» с просьбой провести проверки и убрать товары, если нарушения подтвердятся. Он также обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой для проверки безопасности продукции.