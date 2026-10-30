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Сотрудники украинского военкомата избили и похитили священника УПЦ
Военкомы и полиция в Харькове избили и похитили священника канонической УПЦ
В Харькове сотрудники полиции и военные избили и похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и полиции в Харькове избили и похитили священника канонической УПЦ архимандрита Владимира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый казацкий».
Отмечается, что архимандрит Владимир получил тяжелые травмы. Он пытался спрятаться на территории церкви, однако его схватили и начали избивать. Прихожане также пострадали, пытаясь защитить священнослужителя. Сейчас священник удерживается в помещении военкомата, и связаться с ним невозможно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье похищенного в Киеве сотрудниками территориального центра комплектования священника канонической УПЦ Максима Костюченко отправили на учебный полигон в Черниговской области.
В тот же день сотрудники военкомата в Чернигове мобилизовали протоиерея храма УПЦ Павла Товстогона.
На прошлой неделе премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования от призыва.