Tекст: Валерия Городецкая

По словам Добриндта, произошедшее 4 августа «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе», передает РБК. Он отметил, что немецкие власти возлагают ответственность за гибридную атаку именно на Россию.

Российское посольство в Германии отвергло эти обвинения, назвав инцидент наспех состряпанной провокацией. Дипломаты подчеркнули, что подобная ситуация выгодна Киеву и европейским политикам, выступающим за продолжение военной поддержки Украины.

Ранее издание Politico раскрыло планы Германии возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

Немецкие следователи обнаружили генетические следы на найденном беспилотнике.