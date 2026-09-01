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Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
Правительство Германии считает Москву причастной к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, заявили на совместной пресс-конференции глава МВД ФРГ Александер Добриндт и руководитель МИД Йоханн Вадефуль.
По словам Добриндта, произошедшее 4 августа «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе», передает РБК. Он отметил, что немецкие власти возлагают ответственность за гибридную атаку именно на Россию.
Российское посольство в Германии отвергло эти обвинения, назвав инцидент наспех состряпанной провокацией. Дипломаты подчеркнули, что подобная ситуация выгодна Киеву и европейским политикам, выступающим за продолжение военной поддержки Украины.
Ранее издание Politico раскрыло планы Германии возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.
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