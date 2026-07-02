ЦБ заявил об отказе от фиксированного шага снижения ставки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта в июне не означает, что регулятор продолжит действовать аналогичным образом, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в кулуарах Финансового конгресса в Петербурге.

«Конкретный шаг, размер обсуждается на каждом заседании, и то, что Центральный Банк сделал шаг в 0,25 в июне, не означает, что теперь дальнейшие шаги будут именного такого размера», – подчеркнул представитель регулятора.

На заседании 19 июня Банк России девятый раз подряд снизил ключевую ставку, доведя ее до 14,25% годовых. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых.

Позже регулятор допустил более высокую траекторию данного показателя в среднесрочной перспективе.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказал опасения по поводу возможного повышения ставки на июльском заседании.