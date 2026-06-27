После перестрелки на окраине Махачкалы задержаны двое подозреваемых

Tекст: Антон Антонов

По данным следствия, в среду в поселке Тарки произошел конфликт между несколькими местными жителями. Один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив 21-летнего парня.

Спустя некоторое время конфликт перерос в перестрелку, в ходе которой один мужчина получил смертельные огнестрельные ранения, еще одного доставили в больницу, передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело по статьям УК об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух лиц и хулиганстве с применением оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года во дворе многоквартирного дома в Махачкале неизвестные из травматического оружия ранили двух местных жителей.

В апреле 2025 года на подземной парковке торгового центра «Ардар» в Махачкале из-за конфликта между владельцем и арендаторами произошла перестрелка с одним погибшим и двумя ранеными.