И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
После перестрелки на окраине Махачкалы задержаны двое подозреваемых
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве в ходе перестрелки на окраине Махачкалы, сообщили в правоохранительных органах.
По данным следствия, в среду в поселке Тарки произошел конфликт между несколькими местными жителями. Один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив 21-летнего парня.
Спустя некоторое время конфликт перерос в перестрелку, в ходе которой один мужчина получил смертельные огнестрельные ранения, еще одного доставили в больницу, передает РИА «Новости».
Возбуждено уголовное дело по статьям УК об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух лиц и хулиганстве с применением оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года во дворе многоквартирного дома в Махачкале неизвестные из травматического оружия ранили двух местных жителей.
В апреле 2025 года на подземной парковке торгового центра «Ардар» в Махачкале из-за конфликта между владельцем и арендаторами произошла перестрелка с одним погибшим и двумя ранеными.