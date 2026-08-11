Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В Польше предложили собрать дивизию ВСУ из безработных украинцев
Депутат сейма Сливка предложил сформировать бригаду ВСУ из безработных украинцев
Из находящихся на польской территории нетрудоустроенных украинских беженцев предложено сформировать полноценную армейскую дивизию, так как их доля составляет около 5% от всех мигрантов.
Депутат польского сейма Анджей Сливка выступил с инициативой создания воинских подразделений из числа неработающих граждан Украины, передает РИА «Новости».
Поводом для обсуждения стало заявление заместителя главы МВД Польши Мачея Душчыка о том, что около 95% украинцев призывного возраста трудоустроены легально.
В ответ на эту статистику парламентарий от оппозиционной партии «Право и справедливость» указал на значительный военный потенциал оставшейся доли беженцев. «По нашему мнению, если это даже 5%, это как минимум бригада, если не дивизия, которые могут быть сформированы и которые могут воевать за свою страну», – отметил Сливка в телевизионном эфире.
Политик также подчеркнул необходимость выявления всех нетрудоустроенных украинцев, находящихся на территории республики. Он пояснил, что сбор подобных данных критически важен для обеспечения национальной безопасности. Ранее его однопартиец Тобиаш Бохеньский допускал депортацию украинских мужчин в случае возвращения их политической силы к власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МВД Польши Мачей Душчык отверг идею депортации украинцев призывного возраста.
Бывший польский премьер-министр Лешек Миллер назвал молодых беженцев главным ресурсом для помощи Киеву.
Ранее Варшава провалила набор украинских добровольцев для формирования бригады ВСУ.