Лешек Миллер заявил о возможной отправке молодых украинцев из Польши

Tекст: Елизавета Шишкова

Миллер озвучил свое мнение в эфире Superexpress, передает РИА «Новости». По словам экс-премьера, единственное оружие, которое может быть отправлено на Украину, – это молодые украинцы, находящиеся в Польше.

«Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить Украине – молодых украинцев призывного возраста», – заявил Миллер.

Он добавил: «Это странно, что столько миллионов молодых мужчин выехали с Украины и не хотят сражаться за свою страну».

По разным оценкам, в Польше сейчас проживают около 2 млн граждан Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Киева использовать информационные провокации для возвращения молодых украинцев из Европы.

Польские пограничники отметили, что за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тыс. украинских мужчин в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет, которые получили право выезда и покинули Украину.

Европа начала обсуждать, как вернуть этих людей обратно. Российские дипломаты допустили, что Киев может обратиться к Западу с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших с Украины.