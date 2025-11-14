Tекст: Елизавета Шишкова

Мария Захарова на брифинге сообщила, что киевские власти готовы пойти на любые методы, чтобы вернуть молодых украинцев мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет из стран Европы, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что для этого украинские власти планируют использовать нарастающие среди европейцев настроения за отмену или сокращение социальных выплат и льгот для бежавших в Европу украинцев.

Кроме того, Захарова отметила, что одной из ключевых задач киевского режима стало уничтожение собственных граждан. По ее словам, Министерство иностранных дел Украины намерено добиваться экстрадиции украинских граждан, находящихся в европейских тюрьмах и местах предварительного заключения, через контакты с НАТО и странами Европейского союза.

Захарова также заявила, что данная политика Киева сопровождается перераспределением больших финансовых средств и махинациями с вооружением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские пограничники заявили, что за два месяца границу Польши и Украины пересекли 100 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Европа уже обсуждает возможные меры по их возвращению на Украину.

Российские дипломаты считают, что Киев может просить страны Запада помочь вернуть мужчин призывного возраста, покинувших страну.