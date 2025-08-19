Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

Tекст: Никита Миронов

Пытаясь сдержать российское наступление, Украина строит так называемую «линию дронов». Она же – kill zone или зона тотального поражения шириной в 50 километров.

Еще 6 февраля 2024 года Владимир Зеленский подписал указ о создании нового рода войск – Сил беспилотных систем. Сейчас в нем уже семь воинских частей: три батальона, два полка и две бригады.

«ВСУ уже имеют подготовленные подразделения, оснащенные беспилотниками. Их ставят на самые сложные участки фронта, например, в Харьковской области и ДНР. Задача – стать второй линией обороны за слабыми пехотными частями и не дать российским войскам углубить прорыв фронта», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, директор музей ПВО России Юрий Кнутов.

В России подобный род войск хотят создать до конца сентября этого года. Конечно, дроноводы в ВС РФ давно уже есть, но пока при каждой части отдельно.

«Операторы дронов наряду со штурмовой пехотой сейчас – главные "рабочие лошадки, – говорит Кнутов. – А уничтожение дроноводов противника – одна из главных тактических задач ВС России. Если беспилотники можно собирать по десять штук в день, то для того, чтобы подготовить хорошего оператора, требуются месяцы».

Как раз накануне российские военные из группировки войск «Южная» с помощью беспилотников и артиллерии уничтожили пункт управления дронами на Константиновском направлении СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

Большая часть украинских дроноводов – молодые люди. Многие раньше увлекались компьютерными играми. Смотреть в экран для них – дело привычное.

«Дроновод – обычно человек психически устойчивый. У него не должны дрожать руки, поскольку для "птички" это смертельно, может сбиться с курса»,

– говорит Кнутов.

Вычислить операторов БПЛА непросто. «Как правило, они сидят в хорошо замаскированном блиндаже, сверху зелень, их не видно и не слышно. Они оттуда просто не выходят, чтобы не было демаскировки. И туалет у них "на точке"», – объясняет Кнутов.

Однако вычислить операторов можно. Например, дроноводов противника могут засечь наши разведывательные БПЛА.

«Если они "видят", что с какой-то территории поднялся в воздух дрон, значит, рядом "гнездо" операторов, – рассказывает эксперт. – В этом случае местность начинают тщательно исследовать с помощью тех же дронов и радиолокационных станций. Если видят где-то скопление антенн – а с их помощью дроноводы связываются с беспилотниками, – по этому месту наносится артиллерийский удар».

Сложнее с теми, кто работает из бетонных блиндажей (обычно это группы по пять-семь человек). Таких укреплений много, например, в районе Славянска и Краматорска, где блиндажи строили с 2014 года. Артиллерией их не разбить, только бомбами ФАБ.

Но в каждом таком бункере обязательно должно быть электричество. Его генерируют дизель-электростанции, или «дэски». Обычно их относят подальше от бункера и тоже маскируют, но они чадят, поскольку работают от дизтоплива. Поэтому дроноводов иногда вычисляют по выхлопам «дэсок».

Еще один способ – средства РЭР, радиоэлектронной разведки. Картинку с вражеского аппарата можно перехватывать с помощью специального оборудования и использовать, чтобы выявить маршрут дрона и местонахождение дроновода.

Существует тактика по забросу оператора БПЛА на новое место с постоянными перемещениями (например, на автомобиле.) На сбор-разбор и настройку аппарата в среднем обычно требуется 10-15 минут. За это время дроновода нужно успеть засечь и вызвать на него огонь артиллерии.

Сами украинцы считают, что «войну дронов» они уже проигрывают.

«Россия действует с опозданием, но решает задачи системно, с размахом и на перспективу. Впервые гражданские дроны для ведения разведки стали применять на Донбассе ВСУ, а теперь "мавики" – негласный стандарт по обе стороны линии фронта. Первые дроны-бомбардировщики и беспилотники-камикадзе были украинскими, но Россия построила большие заводы и быстро преодолела отставание», – пишет украинское издание «Зеркало недели» (заблокировано в РФ).

В материале подчеркивается, что «технологическое преимущество Украины утрачено», а массовое применение БПЛА – это теперь преимущество российских войск.

«Русские долго запрягают, но быстро ездят. До конца года у нас есть все шансы выиграть войну дронов», – подтверждает Юрий Кнутов.