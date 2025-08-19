  • Новость часаFT: Украина обязалась купить оружие у США на 100 млрд долларов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский отказался от требования перемирия
    Рютте: Отправка военных США и Европы на Украину не обсуждается
    Стуббу пришлось оправдываться за слова про 1944 год
    Пресечена попытка вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    Путин и Трамп говорили по телефону 40 минут
    Зеленский пообещал обсудить «территориальные вопросы» на трехсторонней встрече
    США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия Украине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    8 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    19 августа 2025, 11:06 • Общество

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила.

    Пытаясь сдержать российское наступление, Украина строит так называемую «линию дронов». Она же – kill zone или зона тотального поражения шириной в 50 километров.

    Еще 6 февраля 2024 года Владимир Зеленский подписал указ о создании нового рода войск – Сил беспилотных систем. Сейчас в нем уже семь воинских частей: три батальона, два полка и две бригады.

    «ВСУ уже имеют подготовленные подразделения, оснащенные беспилотниками. Их ставят на самые сложные участки фронта, например, в Харьковской области и ДНР. Задача – стать второй линией обороны за слабыми пехотными частями и не дать российским войскам углубить прорыв фронта», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, директор музей ПВО России Юрий Кнутов.

    В России подобный род войск хотят создать до конца сентября этого года. Конечно, дроноводы в ВС РФ давно уже есть, но пока при каждой части отдельно.

    «Операторы дронов наряду со штурмовой пехотой сейчас – главные "рабочие лошадки, – говорит Кнутов. – А уничтожение дроноводов противника – одна из главных тактических задач ВС России. Если беспилотники можно собирать по десять штук в день, то для того, чтобы подготовить хорошего оператора, требуются месяцы».

    Как раз накануне российские военные из группировки войск «Южная» с помощью беспилотников и артиллерии уничтожили пункт управления дронами на Константиновском направлении СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

    Большая часть украинских дроноводов – молодые люди. Многие раньше увлекались компьютерными играми. Смотреть в экран для них – дело привычное.

    «Дроновод – обычно человек психически устойчивый. У него не должны дрожать руки, поскольку для "птички" это смертельно, может сбиться с курса»,

    – говорит Кнутов.

    Вычислить операторов БПЛА непросто. «Как правило, они сидят в хорошо замаскированном блиндаже, сверху зелень, их не видно и не слышно. Они оттуда просто не выходят, чтобы не было демаскировки. И туалет у них "на точке"», – объясняет Кнутов.

    Однако вычислить операторов можно. Например, дроноводов противника могут засечь наши разведывательные БПЛА.

    «Если они "видят", что с какой-то территории поднялся в воздух дрон, значит, рядом "гнездо" операторов, – рассказывает эксперт. – В этом случае местность начинают тщательно исследовать с помощью тех же дронов и радиолокационных станций. Если видят где-то скопление антенн – а с их помощью дроноводы связываются с беспилотниками, – по этому месту наносится артиллерийский удар».

    Сложнее с теми, кто работает из бетонных блиндажей (обычно это группы по пять-семь человек). Таких укреплений много, например, в районе Славянска и Краматорска, где блиндажи строили с 2014 года. Артиллерией их не разбить, только бомбами ФАБ.

    Но в каждом таком бункере обязательно должно быть электричество. Его генерируют дизель-электростанции, или «дэски». Обычно их относят подальше от бункера и тоже маскируют, но они чадят, поскольку работают от дизтоплива. Поэтому дроноводов иногда вычисляют по выхлопам «дэсок».

    Еще один способ – средства РЭР, радиоэлектронной разведки. Картинку с вражеского аппарата можно перехватывать с помощью специального оборудования и использовать, чтобы выявить маршрут дрона и местонахождение дроновода.

    Существует тактика по забросу оператора БПЛА на новое место с постоянными перемещениями (например, на автомобиле.) На сбор-разбор и настройку аппарата в среднем обычно требуется 10-15 минут. За это время дроновода нужно успеть засечь и вызвать на него огонь артиллерии.

    Сами украинцы считают, что «войну дронов» они уже проигрывают.

    «Россия действует с опозданием, но решает задачи системно, с размахом и на перспективу. Впервые гражданские дроны для ведения разведки стали применять на Донбассе ВСУ, а теперь "мавики" – негласный стандарт по обе стороны линии фронта. Первые дроны-бомбардировщики и беспилотники-камикадзе были украинскими, но Россия построила большие заводы и быстро преодолела отставание», – пишет украинское издание «Зеркало недели» (заблокировано в РФ).

    В материале подчеркивается, что «технологическое преимущество Украины утрачено», а массовое применение БПЛА – это теперь преимущество российских войск. 

    «Русские долго запрягают, но быстро ездят. До конца года у нас есть все шансы выиграть войну дронов», – подтверждает Юрий Кнутов.

    Главное
    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области достигло 25 человек
    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского
    В Европе сформулировали условие гарантий безопасности Украины
    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные
    В детсадах решили провести апробацию «Разговоров о важном»

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Судьбу Украины решит пиджак Зеленского

    Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа сопровождается неожиданным вопросом: наденет ли гость с Украины официальный костюм? Как сообщают американские СМИ, соответствие дипломатическому протоколу в одежде может повлиять на атмосферу переговоров между Киевом и Вашингтоном. Почему внешний вид Зеленского вновь стал темой обсуждения и чего ждать от предстоящей встречи? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации