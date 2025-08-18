  • Новость часаФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    18 августа 2025, 08:46 Мнение

    СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Ещё совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооружённых конфликтов на планете.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Украинский конфликт стал важной вехой в развитии военного дела, определив революционные изменения во всех его аспектах: тактике, в оперативном и стратегическом искусстве, в военной технике. И главным событием СВО, уже давно вышедшей за рамки ограниченной военной операции, стало, несомненно, массированное применение беспилотных систем.

    Назвавший события на Украине «войной дронов» президент США Дональд Трамп подчеркнул, что дроны «показали себя как быстрые и умные системы и еще три года назад никто и представить не мог, что они станут столь влиятельными на поле боя».

    Возможно, с последним утверждением Трамп несколько слукавил, ведь концепция масштабного и всеобъемлющего применения БПЛА, легшая в основу понятия «разведывательно-ударный комплекс», нашло свое отражение в цикле Джона Бойда OODA (Observe, Orient, Decide, Act / Наблюдение, ориентация, решение, действие), разработанном для Пентагона еще в 1995 году. Дроны, наряду со спутниками, являются важной составляющей системы ситуационной осведомленности армии США, создание которой стартовало задолго до начала СВО.

    Американцы создали и применяли еще в 1990-е годы разведывательно-ударные дроны MQ-1B Predator для ударов по террористам и тем, кого они таковыми объявляли. На смену этому БПЛА пришел более совершенный MQ-9 Reaper, который также осуществляет преимущественно адресные удары по наиболее значимым для США целям. Именно этим БПЛА была совершена террористическая атака 3 января 2020 года, в результате которой был убит иранский военный деятель Касем Сулеймани.

    По-настоящему широкое применение в военных конфликтах получили турецкие средневысотные разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2, действующие в той же тактической нише, что и Reaper. Гораздо меньшая цена, чем у американских БПЛА, позволила использовать их не только для контртеррористических и террористических атак в тайных войнах, но и широко применять для поддержки наземных сил, а также для ударов по бронетехнике, ЗРК, артиллерийским системам, узлам связи и транспортным средствам противника.

    Их боевое появление в Ливии в 2019 году создало серьезные сложности для войск маршала Хафтара, и позволило силам ПНС стабилизировать положение на фронте. На следующий год, в марте 2020 года, Bayraktar TB2 сыграли решающую роль в срыве наступления войск сирийской армии в Идлибе. Но настоящим триумфом «Байрактара» стала, безусловно, 44-дневная война в Карабахе в 2020 году, где турецкие ударные дроны буквально проламывали оборону противника. За время конфликта силы обороны НКР потеряли не менее 320 артиллерийских систем и РСЗО, и почти всю ПВО. Bayraktar TB2 получил репутацию «чудо-оружия», и на какое-то время стал фаворитом на мировом оружейном рынке.

    Но эйфория продолжалась недолго – первое же столкновение с современной эшелонированной системой ПВО в ходе СВО «Байрактар» полностью проиграл. Уже к осени 2022 года эти дроны в сводках фигурировали крайне редко, а потом и вовсе исчезли с фронтового неба. Стало очевидным, что удел этих БПЛА – конфликты низкой интенсивности против противника, не обладающего полноценной ПВО.

    СВО вывела на первый план БПЛА-камикадзе дальнего действия, способные наносить удары по объектам в глубоком тылу неприятеля. Их главной изюминкой является массовость и дешевизна. Сбить их современными ЗРК – не проблема, однако если учесть, что их боеприпасы дороже дрона в десятки, а то и в сотни раз, размен получается сомнительным, а поскольку эти БПЛА атакуют большими партиями, никаких ракет на них не напасешься. Появились и применяются дроны-«обманки», которые еще дешевле, чем ударные, но ничуть не хуже перегружают ПВО противника. БПЛА непрерывно совершенствуются, и, сохраняя свое главное качество – условную дешевизну, делающую их «нерентабельными» целями для ЗРК – становятся недосягаемыми для таких недорогих средств борьбы, как мобильные зенитные группы, легкомоторные самолеты и вертолеты. Можно сказать, что пока что по-настоящему эффективных и одновременно экономически оправданных средств борьбы с дальними дронами-камикадзе не найдено. После участия в 12-дневном ирано-израильском конфликте оснащенность ПВО США оказалась исчерпанной на четверть, и значительная часть этих расходов пришлась не на ракеты, а на ударные БПЛА ИРИ.

    Но если дальние ударные БПЛА действуют, условно, в тактической нише крылатых ракет, то массовое использование FPV-дронов вызвало радикальный пересмотр основных элементов тактики и оперативного искусства.

    Применение недорогих коммерческих квадрокоптеров в качестве разведывательно-ударных систем имело место как минимум за семь лет до начала СВО. Боевики ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России), действовавшие в Сирии и в Ираке, в массовом порядке через Турцию закупали китайские дроны, которые использовали в боевых целях. Тогда же состоялись первые массовые атаки ударных дронов по российской авиабазе в Хмеймиме. Вовсе не обязательно, что до этого додумались сами террористы – в боевом применении коммерческих беспилотников чувствуется рука западных спецслужб, которые учат своих подопечных превращать вполне мирные девайсы в оружие. Вскоре опыт ближневосточных джихадистов стал использоваться и получил развитие на украинских фронтах.

    В массовом использовании малых беспилотников первоначально лидировали ВСУ, но к настоящему моменту мы опережаем неприятеля и количественно, и качественно. В настоящий момент FPV-дроны превратились в одно из самых грозных средств поражения тактического и даже оперативно-тактического уровня. Их массированное применение рассеяло «туман войны» на 20-30 км в обе стороны от ЛБС, превратив эту территорию в «смертельную зону», перемещение и нахождение в которой сопряжено с риском быть атакованным вражеским дроном, или попасть под точный огонь, корректируемый с беспилотника. Классическое наступление развернутым боевым порядком с применением бронетехники стало невозможным, что обусловило переход к тактике малых групп, и к полному пересмотру принципов применения танков и БМП на поле боя.

    Примечательно, что методы применения малых дронов, вероятно, пришедшие на Украину с Ближнего Востока, туда же и вернулись, обкатанные, усовершенствованные и расширенные. Дроноводов джихадистских формирований, сыгравших заметную роль в разгроме войск САА в ноябре 2024 года, готовили в Идлибе украинские инструкторы. 

    Дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооружённых конфликтов на планете. В пользу «фэпэвишек» говорит предельная простота и дешевизна их производства. Для их сборки не нужно сложного заводского оборудования, требования к квалификации персонала тоже вполне умеренные. Неслучайно львиная доля малых ударных дронов изготавливается не промышленными гигантами, а стартапами, а то и вовсе в кустарных мастерских.

    Ещё совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Возможно, это мнение в значительной степени было продиктовано позицией западного ВПК, которому значительно интереснее производить ракеты ценой в несколько миллионов, чем возиться с грошовыми беспилотниками. Именно это имел в виду Трамп, заявляя, что Пентагону нужны дроны за 50 000 долларов, а не за несколько миллионов.

    Но события последнего времени уже не позволяют даже самым ангажированным аналитикам отрицать очевидное – массовое применение недорогих дронов радикально изменило поле боя современной войны, игнорирующие этот факт обречены на поражение. Теперь западные армии стараются максимально быстро интегрировать опыт украинского и других недавних конфликтов в оснащение и подготовку своих войск.

    Прогнозы насчет того, что вот-вот будет найдено суперэффективное средство против БПЛА, пока что не оправдываются. На каждое техническое решение по борьбе с дронами немедленно возникает усовершенствование, сводящее его на нет. Так, радикальным ответом на системы РЭБ стали дроны на оптоволокне. Состязание меча и щита продолжается, причем меч оказывается на шаг впереди.

    Производство дронов становится все более дешевым и масштабированным, при этом в них все чаще используются элементы ИИ. Так что ближайшая перспектива – самоуправляемые рои дронов, как ударных, так и перехватчиков. Можно не сомневаться, что беспилотные системы уже стали одной из главных составляющих военного дела, без которых трудно представить боевые действия.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Украина и Европа угодили в ловушку Трампа

    Эхо саммита на Аляске продолжает влиять на международную политику. В понедельник в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Участие в переговорах также подтвердили лидеры стран ЕС и Британии. Как отмечают эксперты, президент США попытается навязать «союзникам» мир с Россией. Однако и принятие, и непринятие американских условий сулит Украине и Европе политическое поражение. Подробности

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

