В Белоруссии создали антидроновый комплекс
В Белоруссии разработали сканер для пассивного мониторинга БПЛА
Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии объявил о создании технологии, позволяющей выявлять угрозу от беспилотников даже в режиме «радиомолчания».
Речь идет о разработке программно-аппаратного комплекса АЛС «Сканер», передает РИА «Новости». Новый комплекс обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и способен выявлять потенциальные угрозы для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих БПЛА, включая аппараты, находящиеся в режиме «радиомолчания».
В комитете подчеркнули, что «Сканер» предназначен для раннего обнаружения беспилотников, прогнозирования их траектории, пространственного положения и параметров полета.
Технология функционирует за счет пассивного акустического обнаружения с использованием датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и двигателей внутреннего сгорания БПЛА. Специальное программное обеспечение обрабатывает данные, рассчитывает параметры полета и прогнозирует дальнейшее движение беспилотника.
Среди особенностей комплекса выделяются круглосуточная работа, пригодность для эксплуатации в сложных погодных условиях, автономность, дальность обнаружения до 1 тыс. метров, а также высокая точность прогнозирования параметров БПЛА и защищенная передача данных по волоконно-оптическим линиям или защищенным радиоканалам. «Сканер» может использоваться как самостоятельно, так и в составе комплексных систем безопасности.
