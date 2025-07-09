Ростех представил невидимый локатор для поиска дронов на оптоволокне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания НИИ «Вектор», входящая в состав холдинга «Росэл» Госкорпорации «Ростех», разработала компактный пассивный локатор для обнаружения малозаметных объектов, в том числе дронов, на оптоволоконных линиях, передает РИА «Новости».

Новинка – трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ) – отличается от традиционных радиолокаторов тем, что не излучает собственных сигналов и потому остается незаметной для радиоразведки.

Устройство фиксирует отраженные сигналы, исходящие от внешних радио- и телевизионных передатчиков, а затем анализирует их фазу и амплитуду, чтобы вычислить точные координаты цели по дальности, азимуту и высоте. В Ростехе отметили, что локатор способен обнаруживать легкомоторные самолеты на расстоянии в несколько десятков километров, а также эффективно выявлять широкий спектр стелс-объектов, включая дроны на оптоволоконных линиях.

Замдиректора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр рассказала, что устройство сохраняет эффективность в сложной радиотехнической обстановке и способно различать многократно переотражённые сигналы даже среди железобетонных конструкций. По ее словам, «в отличие от оптических и инфракрасных систем 3D ПКЛ остается эффективным при любых погодных условиях и в любое время суток. Устройство не генерирует собственного излучения, что обеспечивает его незаметность для обнаружения средствами радиоразведки. Таким образом, его применение не демаскирует рабочую позицию».

В пресс-службе Ростеха добавили, что новинка не требует лицензированных частот, может работать от слабого источника электропитания, легко интегрируется в существующую инфраструктуру и способствует снижению эксплуатационных расходов системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Росэл» предупредила о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Холдинг «Росэл» разработал новое оборудование для навигации самолетов и беспилотников, позволяющее отказаться от спутниковой связи, которое успешно прошло летные испытания перед серийным производством. Ростех запустил производство системы «свой-чужой» для дронов.