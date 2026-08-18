Турция потребовала от США реальных действий для поставок F-35

Tекст: Ольга Иванова

Анкара рассчитывает на конкретные действия со стороны Вашингтона по вопросу поставок истребителей F-35, передает РИА «Новости».

Источник в турецком правительстве отметил, что страна ждет перехода от политических заявлений к реальным шагам.

«Турецкая сторона ждет от США конкретных действий по вопросу поставок Анкаре истребителей F-35», – заявил собеседник агентства. По его словам, надежды на продвижение вопроса связаны с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Турции в программу F-35.

Ранее портал Semafor сообщал, что план американского лидера по продаже истребителей столкнулся с трудностями. Причиной стали требования законодательства США об отказе от российских систем С-400, а также сопротивление израильского лобби и скептицизм в Конгрессе.

Турцию исключили из программы создания F-35 в 2019 году после покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Анкара считает это решение несправедливым и продолжает вести переговоры с Вашингтоном о восстановлении сотрудничества в оборонной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Турции истребителей пятого поколения F-35.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал планы Вашингтона по продаже военных самолетов Анкаре.

Турецкие власти подтвердили переговоры о передаче российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам.