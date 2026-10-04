Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму
Партия зеленых Англии и Уэльса официально признала сионизм формой расизма
Партия зеленых Англии и Уэльса на ежегодной конференции приняла политическую резолюцию, определяющую сионизм как расистскую идеологию, и призвала создать единое палестинское государство.
Участники конференции большинством голосов одобрили документ под названием «Сионизм – это расизм» (1022 голоса против 813). Новая политика партии также требует заменить Израиль единым палестинским государством «с равными правами для всех», пишет Israel National News.
Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на это решение. В ведомстве подчеркнули, что партия перестала функционировать как политическая сила и превратилась в «организацию, поддерживающую террор».
Израильские дипломаты также отметили, что британские политики официально приняли зеленую идеологическую платформу движения ХАМАС, которая призывает к уничтожению Государства Израиль путем вооруженной борьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию первой исламской республикой с ядерным оружием. В прошлом году Лондон поставил ультиматум Израилю с требованием признания Палестины. В начале прошлого года йеменские хуситы пообещали скорый ответ на совместную атаку Британии, США и Израиля.