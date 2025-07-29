Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины

Tекст: Денис Тельманов

Великобритания планирует признать Государство Палестина перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, передает ТАСС. Такое решение будет принято, если Израиль продолжит блокаду сектора Газа, не прекратит военную операцию и не позволит ООН возобновить поставки гуманитарной помощи.

В заявлении канцелярии Кира Стармера отмечается: «Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования двух государств, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира, в том числе разрешив ООН безотлагательно возобновить поставки гуманитарной помощи жителям Газы для прекращения голода, согласившись на прекращение огня и ясно заявив, что не будет никаких аннексий на Западном берегу».

В качестве условий Лондон требует прекращения голода в Газе, допуск гуманитарных грузов, согласие на прекращение огня и отказ от аннексии территорий на Западном берегу Иордана. Канцелярия подчеркнула, что признание Палестины отвечает принципу сосуществования двух государств и должно способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции признать Палестину государством и выделил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что выступает за создание Государства Палестина, но считает преждевременное признание контрпродуктивным для мирного процесса. Внутри британского правительства растет недовольство отказом премьера Кира Стармера поддержать признание Палестины на фоне кризиса в Газе.