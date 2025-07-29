  • Новость часаБритания поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    4 комментария
    29 июля 2025, 20:17 • Новости дня

    Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины

    Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины
    @ REUTERS/Mahfouz Abu Turk

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания готова официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии продолжения израильской блокады Газы.

    Великобритания планирует признать Государство Палестина перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, передает ТАСС. Такое решение будет принято, если Израиль продолжит блокаду сектора Газа, не прекратит военную операцию и не позволит ООН возобновить поставки гуманитарной помощи.

    В заявлении канцелярии Кира Стармера отмечается: «Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования двух государств, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира, в том числе разрешив ООН безотлагательно возобновить поставки гуманитарной помощи жителям Газы для прекращения голода, согласившись на прекращение огня и ясно заявив, что не будет никаких аннексий на Западном берегу».

    В качестве условий Лондон требует прекращения голода в Газе, допуск гуманитарных грузов, согласие на прекращение огня и отказ от аннексии территорий на Западном берегу Иордана. Канцелярия подчеркнула, что признание Палестины отвечает принципу сосуществования двух государств и должно способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции признать Палестину государством и выделил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что выступает за создание Государства Палестина, но считает преждевременное признание контрпродуктивным для мирного процесса. Внутри британского правительства растет недовольство отказом премьера Кира Стармера поддержать признание Палестины на фоне кризиса в Газе.

    28 июля 2025, 19:45 • Новости дня
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    @ US Air Force

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отправил авиабомбы B61-12 на базу Лейкенхит в Британии, что рассматривается как серьезный сдвиг в ядерной стратегии НАТО, пишет Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на данные из открытых источников сообщило, что 16 июля военно-транспортный самолет C-17 ВВС США перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд в США на базу Лейкенхит в Британии, передает ТАСС.

    «Существуют веские основания полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию», – приводит агентство слова директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена.

    Старший научный сотрудник Pacific Forum Уильям Альберке отметил, что включенные транспондеры во время перелета должны были продемонстрировать Москве, что США не снижают ядерное присутствие в Европе, говорится в материале.

    По информации британского портала UK Defence Journal, это первая доставка тактических авиабомб B61-12 в Британию с 2008 года. Издание отметило, что возвращение вооружения отражает «сдвиг в ядерной стратегии НАТО из-за роста напряженности с Россией».

    Ядерное оружие хранилось на базе Лейкенхит с 1949 года и было вывезено только 17 лет назад. Сейчас британские ядерные силы размещены на четырех субмаринах Vanguard с ракетами Trident II (D5).

    Премьер-министр Кир Стармер ранее объявил о планах приобрести у Вашингтона двенадцать истребителей F-35A, способных нести B61-12, первые из которых Британия получит к концу десятилетия.

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    27 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    Более 70 палестинцев погибли после новых ударов Израиля по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате недавних израильских ударов по сектору Газа за сутки убиты более семидесяти человек, включая людей, ожидавших гуманитарную помощь.

    Более 70 палестинцев погибли за последние сутки в результате авиаударов армии Израиля по сектору Газа, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. По сообщениям канала, только за субботу жертвами атак стали не менее 71 человека, среди которых 42 палестинца, ожидавших гуманитарной помощи. Еще пятеро скончались от голода.

    В частности, пять человек были убиты в результате удара беспилотника по палатке в районе Эль-Маваси в городе Хан-Юнис на юге сектора. «Эль-Маваси была объявлена властями Израиля 'безопасной зоной', однако израильские военные регулярно совершают нападения на переселенных палестинцев, укрывающихся в переполненных палатках», – цитирует телеканал Al Jazeera.

    Кроме того, в городе Дейр-эль-Балах, который находится в центральной части анклава, еще четверо палестинцев погибли после удара по их палатке. Канал отмечает, что в зоне боевых действий продолжаются перебои с поставкой гуманитарной помощи и сохраняется угроза для мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в секторе Газа более 100 человек погибли в результате израильских ударов. Более десяти палестинцев погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в Газе. ООН призвали официально признать сектор Газа зоной голода.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    27 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Спецпосланник Уиткофф назвал желаемые сроки установления мира в Газе и на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу Fox News о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

    «Это должно произойти. Президент прав: этой войны не должно было быть. Думаю, мы сможем добиться ее окончания, и, хочется верить, это и станет ключевым моментом», – ответил Уиткофф в программе My View with Lara Trump на вопрос об особом моменте карьеры.

    По его словам, Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены. Такая же ситуация на Ближнем Востоке.

    «Когда мы расширим Авраамовы соглашения, когда мы добьемся прочного мира в Газе и установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, <...> думаю, это будет главными достижениями», – добавил спецпосланник.

    Уиткофф отметил, что был бы рад, если бы оба конфликта удалось разрешить до конца президентского срока Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтону следует рассмотреть корректировку своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

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    27 июля 2025, 05:49 • Новости дня
    Карл III отправил дружеское послание и странный подарок Оззи Осборну в 2003 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский король Карл III (тогда еще принц Чарльз) отправил трогательное послание и совершенно неуместный подарок Оззи Осборну в 2003 году, когда лидеру группы Black Sabbath потребовалась операция из-за серьезной травмы.

    Король послал бирмингемскому рокеру подарок с пожеланием скорейшего выздоровления после аварии на квадроцикле в 2003 году, пишет журнал ОК.

    Осборн, который бросил пить после долгих лет алкоголизма, рассказал о подарке монарха в интервью New York Post в 2022 году, отметив, что британский монарх очень хороший человек, который всегда относился к музыканту с величайшим уважением.

    «На самом деле, когда я попал в аварию на квадроцикле, он прислал мне бутылку скотча…», – признался тогда Осборн.

    Недавно жена Оззи Шэрон рассказала, что король даже отправил ее мужу открытку с трогательным посланием: «Когда мой муж лежал в больнице, он подписал ему открытку. Он ровесник Оззи, так что он все понимает. И он написал: «Пока у нас все хорошо, а это всего лишь временные трудности».

    В 2003 году Оззи едва не погиб, катаясь на квадроцикле по своему участку в  Бакингемшир. После того, как его доставили в больницу, выяснилось, что у него перелом шейного позвонка, ключицы и шести ребер. Оззи перенес операцию по на ключице, которая давила на крупную артерию и нарушала кровоснабжение руки. В том же году у него диагностировали легкую форму болезни Паркинсона.

    В последние годы его здоровье Осборна значительно ухудшилось: за последние пять лет он перенес семь операций, включая четвертую операцию на позвоночнике два года назад.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, легендарный «крестный отец хэви-метал-музыки» Оззи Осборн скончался через несколько недель после выступления на прощальном концерте в Бирмингеме, где, восседая на троне, он благодарил поклонников за верность ему и музыке.

    Его не менее легендарный друг Элтон Джон назвал Оззи Осборна легендой в пантеоне рок-богов.

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    28 июля 2025, 18:29 • Новости дня
    Премьер Палестины призвал ХАМАС покинуть Газу и разоружиться

    Премьер Палестины призвал ХАМАС сложить оружие и уйти из Газы

    Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа на конференции в ООН потребовал прекращения управления Газой ХАМАС и передачи оружия Палестинской Автономии.

    Об этом сообщил РИА «Новости». Мухаммед Мустафа выступил на конференции по Палестине, проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Премьер-министр заявил: «ХАМАС должен прекратить свое управление Газой и сдать оружие Палестинской Автономии». По его словам, только подобные шаги приведут к урегулированию ситуации в регионе и позволят Палестинской Автономии восстановить контроль над сектором Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    Армия обороны Израиля объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Вашингтон рассмотреть корректировку политики в отношении Газы после провала переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

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    29 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Хуситы опубликовали видео с российским моряком

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) распространило видеозапись, предположительно, с Алексеем Галактионовым – российским моряком с сухогруза Eternity C, потопленного хуситами.

    Мужчина лежит на больничной койке. По его словам, капитан судна «не отреагировал на сигнал йеменских властей». «Наверное, поэтому нас подбили», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, если какая-либо компания намерена совершить рейс в Эйлат, то не следует выключать устройства связи. «Лучше вообще туда не направляться, потому что эта война (в секторе Газа) должна завершиться», – сказал он.

    Галактионов также отметил, что отправка кораблей в регион повышенного риска опасна и подчеркнул важность учета мнения членов экипажа перед рейсом в подобные зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из движения «Ансар Аллах» доставили в Йемен не менее десяти членов экипажа сухогруза Eternity C, среди которых есть гражданин России. Греческое судно Eternity C, следовавшее под флагом Либерии, затонуло у побережья Йемена после атаки хуситов.

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    26 июля 2025, 23:13 • Новости дня
    ЦАХАЛ заявил о начале сбросов гумпомощи в Газу с вечера субботы

    Tекст: Ирма Каплан

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа.

    В заявлении отмечается, что в соответствии с директивами политического руководства и после проведенной оценки ситуации, Армия обороны Израиля начала ряд действий, направленных на улучшение гуманитарной помощи в секторе Газа для опровержения ложных заявлений о преднамеренном голоде в секторе.

    «Сегодня вечером (в субботу) Армия обороны Израиля возобновит воздушные сбросы гуманитарной помощи в рамках продолжающихся усилий по обеспечению и облегчению доступа гуманитарной помощи в Газу», – сказано в заявлении.

    В ЦАХАЛ уточнили, что операция по сбросу гуманитарной помощи будет проводиться в координации с международными организациями, занимающимися оказанием помощи, и Армией обороны Израиля под руководством COGAT и ВВС Израиля.

    «Сбрасываемые гуманитарные грузы будут включать семь поддонов с мукой, сахаром и консервами, предоставленными международными организациями», –  добавили там.

    Кроме того, израильские военные намерены создать выделенные гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН, доставляющих продовольствие и медикаменты населению анклава.

    «Армия обороны Израиля готова к гуманитарным паузам в густонаселенных районах и продолжит работу по демонтажу террористической инфраструктуры и уничтожению террористов в зонах активности», – пообещали в ЦАХАЛ.

    Израильская армия сообщила о намерении установить опреснительную установку и заверила, что в секторе Газа нет голода.

    «Это ложная кампания, развязанная ХАМАС. Ответственность за распределение продовольствия среди населения Газы лежит на ООН и международных гуманитарных организациях. Поэтому от ООН и международных организаций ожидается повышение эффективности распределения помощи и обеспечение того, чтобы она не дошла до ХАМАС», – заявили в Израиле.

    При этом ЦАХАЛ подчеркивает, что боевые действия не прекращаются до тех пор, пока все заложники не будут возвращены, а организация ХАМАС разгромлена, как над, так и под землей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф заявил об отзыве американской переговорной команды из Дохи после ответа ХАМАС, который не свидетельствует о стремлении к перемирию в секторе Газа.

    Посол Палестины объявил о крахе международного порядка из-за ситуации вокруг Газы.

    Госсекретарь США Марко Рубио призвал рассмотреть возможность корректировки политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

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    28 июля 2025, 08:57 • Новости дня
    Британия решила запустить аэростаты-шпионы
    Британия решила запустить аэростаты-шпионы
    @ gov.uk

    Tекст: Ольга Иванова

    Британия испытала новые беспилотные аэростаты, способные вести разведку и обеспечивать связь на высоте до 24 километров, что вдвое выше полета пассажирских самолетов.

    Британия разработала флот разведывательных аэростатов, которые могут выполнять миссии на высоте до 24 км, передает DailyStar. Испытания аппаратов успешно прошли в Южной Дакоте, США. Устройства работают без экипажа, способны вести сбор данных, разведку и обеспечивать связь, включая интернет, оставаясь в воздухе от шести до двенадцати месяцев.

    Министр оборонных закупок Мария Игл заявила: «Эта инновация дает нашим вооруженным силам преимущества – лучшее осведомление, связь и снижение нагрузки на обслуживание». Она подчеркнула, что подобные технологии могут изменить способы работы в сложных условиях и повысить безопасность военных.

    Глава подразделения инноваций Минобороны Джеймс Гэвин отметил, что испытания открывают путь для дальнейшего сотрудничества с союзниками в области новых технологий. Он добавил, что платформа позволяет получать разведданные с минимальными затратами и может значительно усилить оборонные возможности страны.

    Напомним, в ближайшее десятилетие Британия и Германия намерены создать новую высокоточную систему высокоточного удара Deep Precision Strike с радиусом свыше 2 тыс. км.

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    27 июля 2025, 12:46 • Новости дня
    Лидер оппозиции Британии поддержала закрытие отеля для мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Консерватор Кеми Бэйднок выступила с призывом к властям закрыть отель для мигрантов в Эппинге после серии протестов и инцидента с беженцем.

    Лидер оппозиционной Консервативной партии Британии Кеми Бэйднок заявила, что поддерживает немедленное закрытие отеля в городе Эппинг, где размещают нелегальных мигрантов, передает ТАСС. В интервью Sky News она подчеркнула: «Да, я согласна [с тем, что отель необходимо закрыть]. Люди имеют законное право на протест».

    Бэйднок отметила, что в город приезжают провокаторы, пытаясь усилить напряженность, однако сами протестующие ясно выразили свою позицию. Она добавила, что причиной возмущения стало преступление, совершённое одним из постояльцев отеля. По мнению политика, власти должны ускорить рассмотрение заявок на убежище и добиться сокращения числа нелегальных мигрантов.

    Протесты в Эппинге начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживающий в отеле, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Жители города в течение нескольких дней требовали закрытия отеля, где размещены мигранты. В ходе протестов задержали 18 человек, 7 из них предъявлены обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти города Эппинг решили обратиться к правительству Британии с требованием закрыть два отеля, в которых размещают мигрантов после массовых протестов местных жителей.

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    28 июля 2025, 22:56 • Новости дня
    В центре Лондона устроили поножовщину

    Tекст: Антон Антонов

    На коммерческом объекте в центре Лондона произошла поножовщина, в результате которой двое мужчин погибли, еще двое пострадали, сообщил Скотленд-Ярд.

    Инцидент произошел в районе Сазерк в центре города. По заявлению полиции, нападение случилось около 13.00 (15.00 мск), передает ТАСС.

    Прибывшие медики не смогли спасти 58-летнего мужчину, он умер на месте происшествия. Трое других пострадавших были доставлены в больницу, где скончался еще один мужчина 27 лет. В лечебном учреждении остаются двое мужчин, которые также могут скончаться от полученных ран.

    Один из госпитализированных подозревается в причастности к нападению. Полиция уточнила, что инцидент не связан с терроризмом и угрозы для окружающих нет. В настоящее время начато расследование обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия возглавила рейтинг по числу краж мобильных телефонов в Европе. В прошлом году в стране обострилась проблема межэтнических столкновений и погромов.

    Власти Германии ввели запрет на ношение ножей. Однако нападения с использованием ножей в Германии продолжаются. Во Франции решили запретить детям до 15 лет покупку ножей.

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    27 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    ЦАХАЛ объявил о ежедневной тактической паузе в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Израиля приняли решение о приостановке боевых действий в ряде районов сектора Газа для обеспечения доставки гуманитарной помощи мирному населению.

    Тактическая пауза будет объявляться ежедневно с 10:00 до 20:00 по московскому времени в определенных районах сектора Газа, передает ТАСС. Решение принято для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в регион. В сообщении армии подчеркивается, что речь идет о районах, где не ведутся военные операции, в частности, об Аль-Маваси, Дейр-эль-Балахе и городе Газа.

    В армейской пресс-службе добавили, что безопасные маршруты для колонн ООН и гуманитарных организаций будут функционировать с 06:00 до 23:00. Через эти коридоры осуществляется доставка и распределение продовольствия и медикаментов среди населения сектора Газа.

    Армия Израиля уточнила, что данные решения согласованы с ООН и международными организациями. Там также отметили, что пауза в боевых действиях будет продолжаться ежедневно до дальнейшего уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Израильские военные нанесли удары по Газе, в результате чего погибли более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в секторе Газа.

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    28 июля 2025, 22:45 • Новости дня
    Израиль заявил об обсуждении Путиным и Нетаньяху иранского вопроса

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, обсудив иранскую тематику, сообщила канцелярия Нетаньяху.

    «Разговор двух лидеров касался иранского вопроса», –приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что в ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Путин во время телефонного разговора подчеркнул важность сохранения единства Сирии. Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху прошел в мае.

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    27 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Лидер ХАМАС в Газе заявил о бессмысленности переговоров при осаде анклава

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.

    «Нет смысла продолжать переговоры, пока наши дети, женщины и все население Газы подвергаются атакам, голоду и осаде. Немедленный ввоз гуманитарной помощи и продовольствия является реальным доказательством серьезности намерений», – приводит слова Халиля аль-Хайя портал YNet.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля днем ранее объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа.

    президент США Дональд Трамп заявил о планах выделить дополнительную помощь сектору Газа, отметив, что к решению гуманитарного кризиса должны подключиться и другие страны.

    Кроме того, Всемирная продовольственная программа заявила о наличии запасов, позволяющих обеспечить едой жителей сектора Газа на протяжении трех месяцев.

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    27 июля 2025, 04:50 • Новости дня
    Telegraph назвала темой переговоров Трампа и Стармера установление мира в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече в Шотландии в понедельник потребует от американского лидера Дональда Трампа ответа на вопрос, можно ли сделать что-то большее для прекращения войны в Газе.

    «Призыв премьер-министра Стармера к обеспечению прекращения огня в анклаве повышает риск столкновения с президентом США, который заявил, что ХАМАС не хочет мира», – пишет Telegraph.

    Как сообщает газета, переговоры Трампа и Стармера один на один будут посвящены тому, как британцы и американцы могут извлечь выгоду из торговой сделки между Великобританией и США, заключенной в мае. Ожидается, что также политики обсудят дальнейшую поддержку Украины.

    Но ожидается и то, что премьер-министр Британии попытается разведать дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты для обеспечения «срочного» прекращения огня в Газе. Он подтвердит свою поддержку возвращения оставшихся 50 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС и готовность Британии эвакуировать тяжелобольных детей из сектора Газа.

    Ранее Стармер заявлял, что Британия работает с Иорданией над планом доставки гуманитарной помощи в анклав по воздуху, чтобы «положить конец массовому голоду в Газе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Эдинбурга и Абердина в Шотландии устроили протестные акции против визита президента США Трампа, сопровождая демонстрации яркими перформансами.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа, отметив, что никакого голода в анклаве нет, а страшные истории о смертях детей и взрослых без еды – коварные выдумки лидеров ХАМАС.

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    28 июля 2025, 01:05 • Новости дня
    ВС Йемена пообещали атаковать суда работающих с Израилем компаний

    Tекст: Ирма Каплан

    Представители йеменского движения «Ансар Аллах» намерены наносить удары по судам работающих с Израилем компаний, заявил бригадный генерал вооруженных сил движения Яхья Сариа.

    «Йеменские вооруженные силы решили усилить военные операции и начать четвертый этап морской блокады противника. Этот этап включает нападение на все суда любой компании, работающей с портами израильского противника, независимо от их национальной принадлежности, и в любом месте, находящемся в пределах досягаемости вооруженных сил», приводит заявление йеменских сил телеканалу Al Masirah.

    Яхья Сариа добавил, что ВС Йемена предупреждают все компании прекратить сотрудничество с портами Израиляс момента публикации этого заявления, иначе их суда будут подвергаться атакам везде, где их достигнут ракеты или беспилотники.

    «Все страны, если они хотят избежать этой эскалации, должны оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил агрессию и снял осаду сектора Газа. Ни один свободный человек на этой земле не может принять то, что происходит», – подчеркнул Яхья Сари.

    Представитель йеменского движение объяснил, что таким образов  его страна выражает приверженность страдающему к братскому народу Палестины, пообещав, что все военные операции прекратятся, как только закончится агрессия против Газы и будет снята осада.

    Как  писала ранее газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля днем ранее объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа.

    Президент США Дональд Трамп заявил о планах выделить дополнительную помощь сектору Газа, отметив, что к решению гуманитарного кризиса должны подключиться и другие страны.

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.

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