Reuters: Арабская коалиция сбила три ракеты хуситов у Эр-Рияда

Tекст: Катерина Туманова

Коалиция арабских государств отчиталась о перехвате трех баллистических ракет, запущенных йеменским движением хуситов в сторону Эр-Рияда, пишет Reuters.

Это уже вторая атака на столицу Саудовской Аравии за последние несколько дней. В четверг мятежники нанесли удар по зданию Государственного инвестиционного фонда, которое является самым высоким небоскребом в Эр-Рияде.

Очередной обстрел произошел после пятничной эскалации, в ходе которой арабская коалиция атаковала порт Ходейды и военные объекты хуситов в Сане.

В ответ мятежники пригрозили ударить по саудовским портам на Красном море и рекомендовали авиакомпаниям избегать этого воздушного пространства королевства.

Многолетний конфликт между мятежниками и правительственными силами зашел в тупик в 2022 году, но в июле боевые действия возобновились.

Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское мятежное движение «Ансар Алла» осуществило атаку на электростанцию в Эш-Шукайке и порт города Джизан на юге Саудовской Аравии. В тот же день мятежники пригрозили нанести удары по порту Джидда в ответ на возможную атаку арабской коалиции. В четверг хуситы нанесли ракетный удар по финансовому центру в Эр-Рияде.