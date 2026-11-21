И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
ПВО Саудовской Аравии перехватила три нацеленные на Эр-Рияд ракеты хуситов
Reuters: Арабская коалиция сбила три ракеты хуситов у Эр-Рияда
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, выпущенные йеменскими мятежниками.
Коалиция арабских государств отчиталась о перехвате трех баллистических ракет, запущенных йеменским движением хуситов в сторону Эр-Рияда, пишет Reuters.
Это уже вторая атака на столицу Саудовской Аравии за последние несколько дней. В четверг мятежники нанесли удар по зданию Государственного инвестиционного фонда, которое является самым высоким небоскребом в Эр-Рияде.
Очередной обстрел произошел после пятничной эскалации, в ходе которой арабская коалиция атаковала порт Ходейды и военные объекты хуситов в Сане.
В ответ мятежники пригрозили ударить по саудовским портам на Красном море и рекомендовали авиакомпаниям избегать этого воздушного пространства королевства.
Многолетний конфликт между мятежниками и правительственными силами зашел в тупик в 2022 году, но в июле боевые действия возобновились.
Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское мятежное движение «Ансар Алла» осуществило атаку на электростанцию в Эш-Шукайке и порт города Джизан на юге Саудовской Аравии. В тот же день мятежники пригрозили нанести удары по порту Джидда в ответ на возможную атаку арабской коалиции. В четверг хуситы нанесли ракетный удар по финансовому центру в Эр-Рияде.