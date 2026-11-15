В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Иран ударил беспилотниками по радару ПВО США в Бахрейне
Беспилотники поразили радиолокационную станцию системы ПВО США на военной базе в Бахрейне, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
«КСИР заявил, что шесть беспилотников атаковали РЛС ПВО США на военной базе в Бахрейне», – говорится в сообщении Press TV.
По данным КСИР, удар по объекту ПВО США стал ответом на враждебные действия американской стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.
Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.